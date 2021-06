Selección Rodri: «No somos favoritos, pero podemos dar guerra» «Es un gran momento para que el país esté unido, que vayamos todos a una», reclama el rojiblanco Marcos Llorente ENRIQUE YUNTA Las Rozas Jueves, 3 junio 2021, 14:19

España sigue con la puesta a punto, ya por fin en modo partido porque el viernes hay uno y de los serios. En el Metropolitano, a las 19.30 horas, la selección se mide a Portugal, vigente campeona de Europa y un equipazo mayúsculo. Es amistoso, cierto, pero es una prueba de altísimo nivel, un examen de nota para Luis Enrique y los suyos. Hay dudas, múltiples dudas, y este viernes quizá se resuelve alguna en este primer test antes de la Eurocopa.

De la hermética Ciudad del Fútbol de Las Rozas, todo cerrado salvo las ruedas de presencia y los actos ya organizados, apenas hay noticias. Trabaja el equipo de Luis Enrique en silencio y sin presión, pues no se puede decir que la selección sea una clara favorita al público, y la gente se sigue preguntando por la portería, el lateral derecho, los centrales, el delantero... Nadie lo tiene claro, puede que tampoco Luis Enrique, y los jugadores que comparecen ante los medios resuelven estos días como pueden. Se pregunta por Ramos sin que el tema vaya a más, se abre el debate de la portería con Robert Sánchez como aspirante a la titularidad y se elude ese favoritismo ya escrito. Esta es la realidad de España.

«Por supuesto que tenemos opciones», recuerda Rodri Hernández. «Hay que ser conscientes, somos una generación nueva, una generación ilusionante. No hemos llegado a fases finales en los últimos torneos y no somos favoritos, pero podemos dar guerra y podemos conseguirlo a partir del sacrificio y de la colectividad. Si ganamos, será por el equipo, por los que jueguen y por los que no jueguen», concedió el centrocampista del City en la presentación del Babypelón La roja de la Fundación Juegaterapia, una iniciativa con fines benéficos en la ayuda del cáncer infantil.

Le acompañó Marcos Llorente, que comparte la idea de Rodri. «Es un gran momento para que el país esté unido, que vayamos todos a una. Nosotros estamos muy mentalizados de lo importante que es esto. Estamos seguros y vamos a darlo todo para conseguirlo». Llorente, por cierto, es de los que se ha llevado su cama a Las Rozas. «Es la que utilizo. Pregunté a la selección, seguro que todo el mundo se llevaría la cama en la que duerme cada noche. No es ningún secreto. Yo confío al 100%, me gusta cuidar todos los detalles y este es uno más».

Al polivalente jugador del Atlético le preguntaron por Ramos y su ausencia, no hay titular en su respuesta: «La lista es la que es. Hay muchísimos jugadores importantes que no han podido venir. Lamentando esas ausencias, no podemos venir 45. Nos estamos adaptando a la idea de juego del míster y estamos llevando el día a día muy bien».

Y por último habló Rodri de Robert Sánchez, portero del Brighton del que cada día se habla más. «Si está aquí es por algo, ha demostrado un muy buen nivel. Cualquiera de los tres porteros sería una gran elección, tenemos un gran nivel en esa demarcación. Está claro que el nivel lo tiene. Es joven 23 años, y tiene un buen espejo en el que mirarse».