Colombia Fin de una era de éxito José Pekerman, técnico argentino que no seguirá al frente de Colombia. / Efe Pekerman deja la selección de Colombia, a la que clasificó a dos mundiales y consolidó en la élite COLPISA/AFP Bogotá Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:29

Final de la historia. José Pekerman anunció este martes que deja la dirección técnica de la selección Colombia, a la que clasificó a dos mundiales y situó como un equipo de élite.

El entrenador argentino, que durante seis años lideró a la generación dorada comandada por Radamel Falcao y James Rodríguez, rechazó renovar su contrato y a conducir al menos parte del camino a Catar-2022.

«Hoy el profesor José Pekerman ha manifestado su decisión de retirarse de la selección absoluta Colombia, da por cumplido un ciclo que fue altamente exitoso», dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, en rueda de prensa en Bogotá.

El directivo afirmó que Pekerman, de 69 años, dejó el cargo por «una decisión absolutamente personal». «Jamás tocamos temas económicos», enfatizó Jesurun, aclarando versiones de prensa que apuntaban a diferencias monetarias.

El directivo también expresó su «inmenso agradecimiento» al técnico y su equipo de colaboradores. «Usted deja un lugar en la historia del fútbol muy alto», señaló.

El contrato del entrenador argentino venció el 31 de agosto y los medios locales especulaban con que Pekerman dejaría el puesto que asumió en enero de 2012 por diferencias económicas y por la supuesta exigencia de la federación de que su agente, Pascual Lezcano, se mantuviera al margen del equipo nacional.

«No hubo ningún tipo de condicionamientos, le han hecho mucho daño a la selección» con esas versiones, aseguró el exseleccionador en la conferencia de prensa. «La cantidad de mentiras y barbaridades que se han dicho no se dicen en otras partes».

Agradecimiento eterno

Pekerman agradeció el apoyo que recibió en estos seis años en la tricolor, a la que clasificó a los mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018 tras 16 años de ausencia en las citas universales. En la Copa Mundo del país sudamericano logró el mejor desempeño histórico de los cafeteros en la competición al alcanzar los cuartos de final.

Cuando Pekerman llegó a la selección, Colombia estaba en el puesto 31 de la FIFA. Hoy está en el puesto 14 y permaneció en el «top 10» desde octubre de 2012 hasta septiembre de 2017, durante 60 meses consecutivos. Tuvo un rendimiento del 63% en 77 partidos dirigidos.

«En cada gol que hacíamos, en cada triunfo, yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos y eso lo he sentido permanentemente», agregó el entrenador, que descartó tajantemente tener acercamientos con otros clubes o selecciones.

Y puntualizó: «Ver cada momento la clasificación FIFA y ver siempre a Colombia ganando posiciones, jugar en todo el mundo es algo distinto, algo que me ilusionaba, eso no puede dejar más que alegría, me la llevaré para siempre».

La deuda que dejó Pekerman fue alcanzar un título con la considerada mejor camada de futbolistas de Colombia, que además de los capitanes James y Falcao incluye a Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, David Ospina, Davinson Sánchez y Yerry Mina.

«Sólo puedo agradecer por todo lo que diste a Colombia, nos devolviste la fe y la ilusión de ser los mejores. Me has hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel. Te deseo lo mejor para lo que viene José. Serás siempre mi mejor maestro», escribió en Twitter el volante del Bayern Múnich de Alemania.

Falcao, por su parte, destacó el «salto de calidad» dado por Colombia bajo la batuta de Pekerman. «Gracias por creer en nosotros, por cada una de las enseñanzas y por transmitirnos el significado y el valor que existe cuando nos ponemos la camiseta de nuestra selección», indicó en Instagram.

Colombia, sin plan B

Jesurun aseguró que Colombia no tiene «plan B» para reemplazar al entrenador argentino, que logró juntar de manera exitosa a una base de jugadores jóvenes con experimentados.

«Hoy la Federación Colombiana de Fútbol no tiene ningún plan B, ningún plan C, ningún plan D, no tenemos candidatos ni nada, estamos apenas intentando asimilar la decisión que nos acaba de transmitir el profesor», explicó.

En la baraja de su sustituto se habían ventilado los nombres del colombiano Juan Carlos Osorio, quien firmó la víspera con Paraguay, así como el holandés Guus Hiddink, el portugués Carlos Queiroz y el subcampeón del mundo, el croata Zlatko Dalic.

Colombia se enfrentará el 7 y 11 de septiembre a Venezuela y Argentina en partidos amistosos en Estados Unidos. En ambos encuentros la tricolor será dirigida por Arturo Reyes, técnico de la selección sub-20.

El veterano entrenador es uno de los mencionados para volver a dirigir la selección argentina tras la salida de Jorge Sampaoli, según la prensa de Buenos Aires.

Pekerman dirigió a Argentina en el Mundial Alemania-2006, cuando la albiceleste fue eliminada por los anfitriones en cuartos de final.

Pero su mejor desempeño fue como técnico de las selecciones juveniles, logrando los Mundiales Sub-20 de Catar-1995, Malasia-1997 y Argentina-2001.