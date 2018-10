El exrojiblanco Dennis Díaz denuncia al Sanse por «despido improcedente»

El que fuera portero del Sporting B, Dennis Díaz, hizo público ayer un comunicado a través del cual denunció lo que considera un «despido sin motivo aparente» del San Sebastián de los Reyes, club con el que había rubricado un acuerdo. Según cuenta el guardameta «cuando terminaba el periodo del mercado veraniego, el club me comunicó que no entraba en los planes del equipo y, sin apenas margen de maniobra para buscar otro destino, me entregó la carta de despido».

Una circunstancia que, entiende, le ha impedido continuar con su carrera en las mismas condiciones que otros compañeros.

Por el momento, el asturiano se encuentra a la espera de que se resuelva su situación judicial en su litigio con el cuadro madrileño.

Dennis no pierde tiempo y se entrena con el Langreo para no perder la forma física. El gijonés agradece al club azulgrana que le acogiera para poder participar en sus entrenamientos: «El club me deja participar en sus sesiones de entrenamiento para no perder el estado físico y estar en plenas condiciones cuando encuentre un nuevo destino».

Durante la pasada campaña, Dennis Díaz formó parte de la plantilla del Ibiza en la primera mitad de la temporada para concluir el curso en el filial del Valladolid, cuya vinculación finalizó al termino de la temporada.