«Mi familia está bien y eso es lo importante» Abelardo, durante un entrenamiento en Vitoria. / JESÚS ANDRADE Abelardo quiere pasar página tras el revuelo de esta semana al revelarse que había sido víctima de una extorsión R. D. / EFE GIJÓN. Sábado, 9 marzo 2019, 00:12

«Estoy muy bien y me siento feliz». En estos términos se manifestó ayer Abelardo, durante la comparecencia previa al encuentro de Liga ante el Eibar. El técnico gijonés quiere pasar página después de una semana complicada en la que su nombre salió a la luz como una víctima de la trama de extorsión en la que está implicado el futbolista del Levante Toño. «Es algo que pasó hace tiempo y no me ha afectado. Mi familia, que es lo más importante, está bien, y eso es lo que más me preocupa», destacó el actual técnico del Alavés, que aprovechó su cita con los medios en Vitoria para mostrar su disposición a renovar con el cuadro blanquiazul.

«Estoy encantado con el club, con la plantilla, por cómo se porta el club conmigo», explicó 'El Pitu', quien evitó ahondar en el caso de la extorsión después del comunicado que hizo público el pasado miércoles para dar su versión de los hechos.

En ese comunicado, el entrenador asturiano pidió respeto «en especial, en el tratamiento de la información», con el objetivo de que no se publiquen «aspectos que no se corresponden con la realidad y que pueden suponer graves acusaciones o insinuaciones» sobre su vida personal.

En el plano estrictamente deportivo, Abelardo valoró ayer que el Alavés tiene 40 puntos y que la idea es «defender el puesto que tenemos en estos momentos -la quinta plaza-», ya que se trata de «un objetivo precioso», por lo que su equipo «va a pelear por quedar lo más arriba» posible.

Por su parte, el jugador levantinista Toño se encuentra en libertad desde el pasado viernes tras haber estado en el centro penitenciario de Teruel durante veintiún días acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.