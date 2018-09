La Federación Española traslada a la Liga su rechazo al partido en EE UU Javier Tebas. / EFE Rubiales informa a Tebas que ha «detallado a la FIFA» su intención de «no autorizar» que se juegue en Miami el partido Girona-Barcelona RODRIGO ERRASTI MADRID. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:20

El Girona-Barça, correspondiente a la 21 jornada del fin de semana del 26 de enero de 2019, sigue estando muy lejos de Miami, como había propuesto y quería LaLiga. La Federación Española de Fútbol (FEF), primera de las cuatro instituciones que debe permitir el cambio de sede del partido, ha remitido a la Liga una carta en la que «solicita documentación aclaratoria sobre el acuerdo firmado por esta última entidad para disputar partidos en Estados Unidos.

En la misiva, se informa a la Liga de que «se ha elevado la consulta sobre este asunto a la FIFA y a la UEFA para conocer las posibles implicaciones que podría tener la decisión de autorizar este partido sobre la integridad y principios generales deportivos, además de posibles desequilibrios que se pudieran crear en otros territorios».

En la carta elaborada por los servicios jurídicos de la Federación recuerdan que, para la disputa del derbi catalán en Miami, «entre las cuestiones fundamentales a aclarar está el marco jurídico y contractual de este acuerdo, las obligaciones asumidas y los derechos de cada una de las entidades afectadas por el partido, si existen ingresos complementarios para los clubes y si estos suponen un trato de favor económico frente a los demás».

Javier Tebas Presidente de LaLiga «No está diciendo que no, piden más documentación; muchas ganas no tienen, pero aún soy optimista»

En el escrito, asimismo, se recuerda que aún «se desconoce, y se pide la documentación correspondiente, sobre los órganos que han autorizado este partido, tanto de la Liga como de los clubes, si cuenta con la unanimidad del resto de los clubes para hacerlo, y si dispone de la conformidad de los jugadores» y se indica que «la modificación del lugar del encuentro podría afectar tanto a los derechos de los abonados como a los derechos audiovisuales».

«Al mismo tiempo, se advierte de que esta decisión puede modificar las normas de la competición y las condiciones de igualdad que deben cumplirse en todo momento. También se incide en que el resto de equipos pueden verse favorecidos o perjudicados por esta circunstancia», algo que comentó Lopetegui, debido a que el Real Madrid ya jugó contra el Girona en Montilivi, y que también explicó el sindicato de los futbolistas (AFE), que se ha mostrado contrario a la celebración e incluso dejó caer la posibilidad de una convocatoria de huelga en caso de que se llevar a cabo.

Tras insistir en todos los inconvenientes posibles y «ante esta situación, la FEF ha detallado a la FIFA, a través de otra carta, su intención de no autorizar la celebración de este partido, exponiendo a este organismo internacional la situación creada e informándole de todos los detalles».

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, por su parte, salió a leer en público parte de la carta de la FEF y mantiene viva su esperanza de que el partido pueda celebrarse. «Lo que nos están pidiendo ahora es más documentación y es lo que vamos a preparar. He estado en la Comisión Delegada y no he podido estudiar su carta, que es bastante larga. Lo vamos a preparar todo y yo sigo siendo optimista en todos estos temas. No está diciendo que no, sino que piden más documentación para poder resolver en derecho. Evidentemente, muchas ganas no tienen, pero yo sigo siendo optimista».