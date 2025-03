La FEF recomienda a los clubes que suspendan los entrenamientos colectivos

Barça y Valencia cancelan sus entrenamientos

El FC Barcelona, que se había citado este viernes en la Ciudad Deportiva para completar una sesión de entrenamiento, ha decidido suspender toda su actividad por recomendación médica hasta nueva orden, debido a la pandemia del coronavirus.

En un escueto mensaje, el club azulgrana señala que ante «la situación sanitaria y atendiendo a las recomendaciones de los responsables médicos del club, el primer equipo de fútbol suspende toda su actividad hasta nueva orden».

El Barcelona no había establecido una agenda más allá de la cita de este viernes en la Ciudad Deportiva, pero ante los hechos que se están produciendo, y con vías a frenar la pandemia del coronavirus, finalmente suspende toda su actividad deportiva.

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se reunió este viernes en la Ciudad Deportiva con los jugadores para explicarles la situación, en un encuentro al que también asistió el doctor Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y jefe de salud laboral del FC Barcelona, además del doctor Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic. El Barcelona informó de que los jugadores «seguirán en su domicilio un trabajo físico personalizado y específico, supervisado por los preparadores físicos durante los próximos días».

Además, este viernes el Barcelona conoció que la UEFA ha suspendido el partido del próximo miércoles en el Camp Nou contra el Nápoles, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Barcelona estaba preparando esta semana el partido del sábado contra el Mallorca, donde iba a defender su liderato en la Liga, partido que también ha sido cancelado, todo ello englobado en una suspensión de la Liga que afecta, como mínimo, a las dos próximas jornadas.

El Valencia también ha cancelado a última hora la sesión de entrenamiento del primer equipo prevista para este viernes y los jugadores permanecerán en sus casas durante los próximos días para evitar contagio del coronavirus, según anunció el club en su web.

La sesión de entrenamiento iba a ser la última de esta semana y su inicio estaba previsto para las once de la mañana pero los jugadores no han llegado a saltar al césped y han salido de la Ciudad Deportiva de Paterna pasadas las once de la mañana.

El Valencia informó de que los jugadores del primer equipo trabajarán durante los próximos días en sus domicilios particulares con un plan físico y nutricional personalizado y que toda actividad en la Ciudad Deportiva queda suspendida desde ahora.