El Fertiberia Los Campos no puede con el Recuerdo en su primer partido en Madrid S. MENOR AVILÉS. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:28

Cero de uno. El Fertiberia Los Campos no pudo sacar nada positivo de su primer encuentro del fin de semana en Madrid, cayendo por 3-0 frente al potente Recuerdo, un equipo hecho para ascender que cuenta con una jugadora de Superliga y varias de Superliga 2.

Los tres parciales registrados no hacen más que confirmar que el Fertiberia no le perdió nunca la cara al partido, pero ante equipos de estas características cualquier fallo de concentración penaliza y Los Campos no pudo mantener el mismo nivel de acierto que su rival durante todo el partido.

Al final, triunfo para las madrileñas que parecen el segundo mejor equipo del grupo tras el Sayre Décimas canario. Hoy, el cuadro corverano completa su viaje midiéndose al mediodía al Feel Volley Alcobendas, a partir de las 12.30 horas. En estos momentos, el Fertiberia Los Campos es sexto con cinco puntos, dos más que La Curtidora Universidad.