Fieles a unos colores... ¡caiga quien caiga!

OVIEDO. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:32

En una comunidad de un millón de habitantes, como Asturias, difícil es que sportinguistas y carbayones no anden entremezclados luciendo colores. Más ahora que, por los que salen de la patria querida y por los que se han sumado desde las suyas, esa escena podría darse en muchas ciudades del mundo. Y es que Oviedo y Sporting tiran, tiran tanto que, a veces, las camisetas con ambos escudos tiñen rincones diferentes de una misma casa. ¿Quién no querría pertenecer a una familia entera de sportinguistas? ¿O a quién no le gustaría heredar una colección de abonos azules de su abuelo? Pero no, a veces los colores emanan de uno, o hay que defenderlos cada día en derbis un poco más 'familiares' que los que van a albergar el Carlos Tartiere y El Molinón.

Es el caso de Fer y Noel González; estos hermanos de Carbayín tienen claro que ser del Oviedo y del Sporting -respectivamente- hizo de su infancia un periplo «difícil pero entretenido» en lo que a fútbol se refiere. «Siempre esperas que gane tu equipo y que pierda el suyo para picarlo», comenta Noel.

Estos dos hermanos, que se confiesan «igual de picoteros» aprovechan cada ocasión para «darse cera» futbolísticamente hablando, pero si algo comparten es la ilusión por vivir un derbi entre sus equipos, algo que o no habían vivido hasta el año pasado o de lo que no tenían recuerdo por su juventud y el periplo del Oviedo en Segunda B y Tercera. «Lo viví con mucha intensidad, sobre todo por lo que tuvimos que tragar los oviedistas hasta que volvimos a donde jamás pensaron volver a encontrarnos. Y hemos vuelto para quedarnos», señala Fer, oviedista al que le inculcó su amor por el azul su tío Fernando. A Noel, por contra, quien le despertó el gusanillo sportinguista fue su padre, y entre los dos forman una fuerte resistencia rojiblanca dentro de una familia de lo más carbayona. «Vivo los derbis con ilusión, y mientras no los hubo la tenía porque ganara el Sporting B», apostilla Noel, que reconoce que hay «pequeños roces» ya en la previa al choque del sábado. Fer va más allá y admite que desde que el Oviedo volvió a la LFP, su derbi es «a diario».

Para Fer, que de no tener a Cervero sobre el campo se identifica con Christian por su «compromiso, trabajo y actitud», una victoria sería una dosis de autoestima y la posibilidad de «dar cera» hasta el próximo. En el caso de Noel, que valora a Djurdjevic, Sousa, Babín y cualquier «chaval de Mareo», un triunfo rojiblanco significaría «felicidad máxima» porque es tu equipo el que «reina en Asturias» hasta el siguiente duelo.

Miriam Sirgo y Mario Orozco no es que tuvieran entornos hostiles, a veces a nuestro eterno rival lo elegimos a conciencia, y ese fue su caso. Esta pareja de sportinguista y carbayón se enamoraron a sabiendas de sus colores, y en el caso de Mario, provocar a Miri con el año de fundación del Sporting, fue hasta útil para llamar su atención. «No entraba en mis planes emparejarme con un oviedista, pero estas cosas pasan. Si no fuese del Oviedo no sería mi Mario ya, aunque es rara la sensación de no poder compartir juntos las alegrías de tu equipo», relata la propia Miriam. Mario reconoce haber intentado que la gijonesa cambiara los colores, pero al no tener el más mínimo éxito, dice que se conforma con acostumbrarse y que gane el Oviedo, «así no habrá ningún problema». Ambos coinciden en que es Mario quien más provoca de los dos. «Le encanta, pero no me tomo en serio nada de lo que me dice. Es para hacerme de rabiar y ver si contraataco con un golpe mayor. Acabamos riéndonos los dos y nunca nos hemos enfadado por la rivalidad», explica la rojiblanca.

Donde Mario lleva las de ganar es en los nervios, a visceralidad gana la mujer de la pareja. «Una derrota del Sporting me afecta más. Él me pone los pies en la tierra y me recuerda que es 'sólo' fútbol», comenta ella. «Al final lo he pasado tan mal con el 'Oviedín', que a día de hoy intento disfrutar al máximo», comenta él, que confiesa haberle comprado una camiseta del Sporting a su chica y bromea con no guardar «buen recuerdo» de aquella tienda. Miri le sujeta una mochila del Oviedo en sus carreras -sin que le haga gracia por si piensan que es carbayona- y ve partidos con el en la sede de la peña Garra Azul.

Cada uno suele ver a su equipo por separado, y cuando juegan en casa cada uno va a su campo, ya que Miriam se reconoce «supersticiosa» y tiene la sensación que cuando los ven juntos «gana el Oviedo y pierde el Sporting». Hasta el punto de que esta vez verán el derbi por separado ya que Miriam no guarda un buen recuerdo del Tartiere. «Me empeñé en ir, pero prefiero que esta vez vaya él sólo y si tiene que celebrar un gol lo haga. La otra vez el pobre estuvo más pendiente de que yo no me disgustara que del partido», cuenta la propia Miriam.

Jorge Candanedo y María Jesús Rodríguez tienen una relación de yerno y suegra «de lo más entretenida». En su caso los piques son una constante en las reuniones familiares, aunque Candanedo reconoce «no entrar al trapo porque son mayoría». «Cuando mi hija vino con un carbayón, le dije que cómo se le ocurría. Tener una hija sola y que escoja uno del Oviedo... ¡menos mal que es buen chaval!», bromea María Jesús. Pese a todo la relación es tan buena que ni María Jesús se metió con Jorge «cuando el Oviedo estaba mal», ni él dejó de ser diplomático en los últimos enfrentamientos favorables para los carbayones. «No vaya a ser que nos corte el suministro de tupers», apostilla Candanedo. Ambos reconocen que ya hay tensión en el ambiente en la semana de derbi, pero admiten que después de 18 años, no le cambiarían los colores al otro. Ambos especulan también sobre el resultado, ya que a María Jesús le haría «mucha ilusión» ganar al eterno rival, y Candanedo no ve la hora de tener «unas cenas de Navidad muy divertidas con la familia de su mujer».

Para familia que sabe lo que son vivir ambos colores, y con intensidad, la Ordóñez-Junco. Estos navetos, que regentan la Cervecería Champions, son apasionados del fútbol en general y del Sporting en particular. El padre, Aurelio 'Lelo', se enamoró primero del fútbol, deporte que practicó desde pequeño, y luego de la madre, María, que era capaz de no salir con sus amigas por ver el único partido que daban los sábados. Su pasión por el Sporting les hacía viajar sin preocupaciones con la Peña Virgen de la Cueva detrás de su equipo.

Entonces llegaron los niños, y la preocupación. «Juan, el mayor, nos preguntó con dos o tres años que de qué equipo había que ser. Le dijimos que del que se quisiera, y cuando nos respondió que entonces él era del Oviedo, se me cayeron las pistolas al suelo», comenta con gracia la propia María. La familia aún se maravilla de la afición carbayona del pequeño. «Su primera camiseta fue del Sporting, pero ¡no pudo ser!», lamenta el broma la madre. Con Pedro, el pequeño, decidieron no jugársela, y le transmitieron tan bien su pasión que hoy es uno más de esos pequeños que se forman en las categorías inferiores del club.

Como padres se confiesan orgullosos de que cada uno tenga sus colores, sobre todo porque, aunque hay piques por la edad, se respetan muchísimo. Los cuatro son socios del Sporting, y Lelo y Juan, del Oviedo. Al pequeño intentan llevarlo siempre que pueden y cuando no, le acompaña su tío. «Al derbi en El Molinón no fue, y yo le prometí llevar su bufanda del Real Oviedo atada a una de mis muñecas. Al de vuelta fuimos todos, pero no lo pudimos ver juntos», lamenta la madre, a la que le une una relación muy especial con su hijo más rebelde y carbayón.