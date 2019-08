Florín, insignia de oro del Comité de Entrenadores

El Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) impondrá su insignia de oro a Florín el próximo 13 de septiembre en Noreña, en el transcurso de la jornada dedicada a los técnicos en la región. Sus compañeros de profesión distinguen de esa forma su «brillante y dilatada trayectoria». «Nunca llegué a soñar con lo que he conseguido porque no fui futbolista de élite y para demostrar mi capacidad tenía que hacer el doble de esfuerzo que otros», afirmaba el técnico cuando estaba al frente del Llanes, al que impulsó en dos ocasiones consecutivas al 'play off' de ascenso a Segunda B. Además de en el banquillo local de San José, Florín llevó las riendas en Tercera del Mosconia, del Gijón Industrial y del TSK Roces, el último equipo de su carrera.