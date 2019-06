PLAY OFF DE ASCENSO El Formentera-Lealtad, el domingo a las 12 horas Oli da instrucciones a su equipo durante un entreno. :: JORGE PETEIRO I. A. Miércoles, 5 junio 2019, 00:10

El doble duelo que el Lealtad librará con el Formentera en busca de una plaza en la ronda final del 'play off' de ascenso a Segunda B se disputará el mediodía. El club maliayo hizo oficial en la mañana de ayer que el choque de ida en tierras baleares será el domingo (12 horas) y su adversario anunció que el partido de vuelta en Les Caleyes será también en la jornada dominical de la próxima semana, a la misma hora que el encuentro en territorio insular. Por su parte, el Marino de Luanco está a la espera de confirmación respecto a la fecha de su primer pulso frente al Mutilvera. La entidad navarra todavía no ha fijado el inicio de esa doble cita con los luanquinos por varios factores, como el desenlace del campeonato liguero en Segunda División para no coincidir con el duelo de Osasuna.