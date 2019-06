Una fría prueba en el puerto de Thor La selección se ejercitó ayer en el estadio de Torsvollur de Torshavn, capital de Islas Feroe. / EFE España prepara el duelo ante Suecia, clave para la clasificación, con una visita a las Islas Feroe que recuerda al fútbol más auténtico RODRIGO ERRASTI ENVIADO ESPECIAL TORSHAVN. Viernes, 7 junio 2019, 01:20

Islas Feroe es un paraje espectacular al que sólo los turistas amantes de la naturaleza suelen acercarse. También selecciones europeas a las que el azar les empareja cada dos años con la selección local en un grupo de clasificación, ya sea para el Mundial o la Eurocopa. Todo el mundo cuando se mide a la selección del pequeño archipiélago cuenta con los tres puntos, pero España, desde que salió el nombre de Islas Feroe en el sorteo en Dublín, asumió que el duelo sería uno de los más complicados.

No por la entidad del rival, que lleva sendas derrotas ante Malta y Rumanía y apenas ha conseguido vencer algunos encuentros oficiales siendo aún recordado un triunfo ante Austria por 1-0 en 1990, sino por la fecha y la organización previa al encuentro en Torshavn, capital de las 18 islas atlánticas. El duelo llega después de más de dos semanas de parón en la mayoría de los internacionales y organizar el desplazamiento al 'puerto de Thor', ya que la ciudad se llama así en honor al dios del trueno de la mitología nórdica, ha sido complicado.

La expedición se encontró con serios problemas para el alojamiento desde hace siete meses ya que el hotel, único de la ciudad con unas instalaciones adecuadas para la concentración de un equipo de fútbol, estaba casi al completo, reservado por el congreso de un coro... y por la propia selección de las Islas Feroe, que se aloja allí. De hecho, es el único caso que la UEFA permite a dos selecciones compartir hotel, el Foroyar.

El estadio, de solo 6.000 localidades y con césped artificial, tiene una grada en obras llena de grúas

El viaje se realizó en un avión con muchas menos plazas de las habituales por las condiciones de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Vagar, corta y pegada al agua junto a uno de los acantilados más famosos del archipiélago, que tiene sus islas comunicadas por larguísimos túneles subterráneos. Así, la Federación se desplazó con lo mínimo, ya que algunos empleados deben alojarse en apartamentos cercanos.

Más ovejas que habitantes

A nivel deportivo el equipo viaja con material específico ya que el terreno de juego del estadio Torsvollur es de césped artificial, de última generación, pero sintético y de caucho. «Va a ser un partido complicado en césped sintético ante un rival encerrado», explicaba Dani Carvajal sobre el campo, en el que solo una portería tiene grada con asientos y en una de las bandas aún se está construyendo una tribuna para completar el estadio, por lo que no hay nada que evite que la bola acabe en un campo aledaño con grúas. Trabajo extra para los recogepelotas. Aunque es un campo más estrecho (100 x 65 metros) y los tepes no naturales afectan especialmente al bote, el campo no se quiere usar de excusa, ya que Alemania o Portugal ganaron sin problemas en sus recientes visitas, pero sí que obligará a usar botas especiales con tacos de gomas más livianos que los que se usarán en el Bernabéu ante Suecia.

Los internacionales notarán una diferencia de temperatura importante, ya que han pasado de estar por encima de los 32 grados de Madrid a los 9 de máxima en las islas, situadas al noreste de Escocia y en el medio de Islandia y Noruega. Es un paraje de 1.399 kilómetros cuadrados (113 kilómetros de largo y 75 de ancho), húmedo (casi todo es costa, ya que no hay ningún punto a más de cinco kilómetros del océano) y en el que hay más ovejas (70.000, para las que piden un especial cuidado a los turistas que viajen en sus propios coches) que habitantes (51.371), que viven en su mayoría de la pesca.

Islas Feroe ocupa el puesto 102 en el ranking FIFA y nunca superó el 74. Hay que destacar que de los 23 convocados, 12 juegan en la Liga de las Feroe, tres en Dinamarca, cuatro en Islandia y otros cuatro en Noruega. La selección española solo viajó en otra ocasión a las Islas Feroe. Fue en 1996 y se impuso por 2-6 con gol incluído de Luis Enrique, actual seleccionador, aunque ausente en el viaje por el problema personal grave que sufre desde marzo, horas antes de medirse a Malta. Robert Moreno, el ayudante del asturiano -que ha seguido las sesiones en directo gracias a la tecnología-, recordará la necesidad de mantener la concentración para superar líneas de un rival encerrado. Habrá que ver si reparte minutos como hiciera en Malta, en el que cambió al portero, o mantiene un bloque. En la sesión final probó con doble lateral, como hiciera en La Valeta. Cazorla, Fabián, Aspas y Asensio parecen jugarse las plazas para acompañar a Morata y Rodrigo. Ellos pondrán a prueba a Gestsson, el meta que será titular por la ausencia de Nielsen.