«El futuro de la absoluta está asegurado con esta generación» Las asturianas Lucía García y Toña Is, con sus medallas de plata conquistadas en el Mundial. / RFEF Toña Is, integrante del cuerpo técnico de la Selección Española finalista del Mundial sub 20, confía en trasladar los éxitos al máximo nivel IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Domingo, 26 agosto 2018, 00:20

Cuando el árbitro hizo sonar por partida triple su silbato precintando el triunfo japonés en la final disputada en Vannes, Toña Is cruzó su mirada con la del seleccionador Pedro López y automáticamente ambos pensaron en una historia ya vivida. «Se nos vino a la cabeza la semifinal de Jordania», rememora la entrenadora ovetense, integrante del cuerpo técnico de la Selección Española sub 20 durante el Mundial disputado en Francia este mes, antes de enumerar las semejanzas con la derrota ante las niponas en categoría sub 17 en 2016, de la que se repusieron rápidamente para conquistar la medalla de bronce.

«Varias jugadoras habian estado allí. Habíamos tenido muchas ocasiones y habíamos sido mejores, también atrevidas como esta vez, plantándoles cara. El acierto en el remate nos ha privado de llevarnos el oro a casa», profundiza Is, que para paliar el desconsuelo del vestuario instó a sus jóvenes jugadoras a poner en perspectiva su gran torneo, en el que impulsaron a la Selección Española a la final de un Mundial sub 20 por primera vez en su historia. «Cuando veáis lo que habéis conseguido le daréis valor a esa medalla, aunque ahora os parezca injusto», indicó a un grupo en el que se mezclan el orgullo y el sabor amargo de haberse quedado tan cerca del título.

«Estoy contenta, pero un poco jodida. Cuando pasen los días nos daremos cuenta de lo que supone, pero hoy duele», resume sin ambages la asturiana Lucía García, baja en la final por una lesión sufrida en el choque de cuartos que le impidió cerrar en el campo un paso por las categorías inferiores de la Selección Española repleta de títulos y 32 goles en 37 partidos. La delantera de Pola del Pino vislumbra ahora nuevos horizontes, con la ilusión de trasladar a las órdenes de Jorge Vilda los éxitos sumados en la base.

«¿Por qué no? El futuro de la absoluta está asegurado con esta generación», señala Toña Is, encargada de moldear a las perlas nacionales desde un primer escalafón cuyas actuales integrantes «van a dar mucho que hablar». La ovetense, que formó tándem en el banquillo con un Pedro López con el que asegura entenderse «a la perfección», encontró en la medalla de plata el fruto a «un trabajo muy duro». La recompensa a mes y medio «muy intenso» para perfilar una idea de juego tan prolífica como estética,

«Han sido muchas horas analizando rivales y nuestro juego para ser un poco más perfectas cada día», matiza Is con un espíritu de superación que comparte su pupila y paisana Lucía García. «Aquí acaba una etapa con la sub 20. Estar tanto tiempo juntas es un sueño y espero que consiga con ellas muchas finales más», remata la goleadora.