El «gen ganador» ya está en casa Dani Martín y Jorge Meré, ayer en Madrid durante el homenaje que recibieron en Las Rozas. La Seleccíon Sub 21, con Jorge Meré y Dani Martín en sus filas, fue homenajeada en Las Rozas«Disfrutad de esto porque no sabemos si vamos a volver a conseguir algo así», indica el seleccionador Luis de la Fuente ANDRÉS MAESE GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 00:30

Ayer se cumplió un año de la eliminación de España del Mundial de 2018 a manos de Rusia, el anfitrión, que entonces ocupaba el puesto 70 del ránking FIFA. Sin embargo, el Europeo de Italia Sub 21 ha servido para que el país alumbre otra dinastía. 'La Rojita' se coronó campeona europea de la categoría por quinta vez. Y lo hizo con una generación inolvidable de futbolistas en la que aparecen dos jugadores con sello asturiano: el defensa Jorge Meré y el portero Dani Martín.

La noche fue larga para los futbolistas de Luis de la Fuente. La victoria en una final grandiosa, una batalla disputada centímetro a centímetro, merecía una celebración a la misma altura, que no se detuvo hasta que el avión que trasladó ya de madrugada a la Selección Española Sub 21 no despegó. Con el seleccionador a la cabeza, la expedición española aterrizó en la capital de España con los primeros rayos de sol del día (7.30 horas).

Las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ubicadas en Las Rozas, ya les esperaban. 'La Rojita', no obstante, aprovechó para dormir hasta el inicio de un acto en el que se quiso poner en valor la hazaña de la nueva generación y cuyo inicio se retrasó una hora del horario inicialmente previsto (12.30). El salón Luis Aragonés fue el escenario elegido para homenajear a los hombres de Luis de la Fuente. Entre ellos, a Jorge Meré y Dani Martín.

Rubiales: «Ya os daréis cuenta del 'boom' que habéis generado estos días» Vallejo: «Es la mejor despedida posible tras una mala temporada para mí»

Los 23 integrantes del equipo recibieron, de mano, el cariño de Mariano Soriano, director general del Comité Superior de Deportes, que dijo haber disfrutado del torneo desde el primer hasta el último encuentro disputado en tierras italianas. Se mostró orgulloso por el trabajo realizado en los terrenos de juego y en el vestuario, y por haber devuelto a España a lo más alto en la categoría sub 21 seis años después.

El quinto trofeo de campeón de Europa lucía, mientras, impoluto en medio de un escenario que se llenó al inicio y al final del acto para realizar una fotografía de familia que quedará grabada en el recuerdo de los integrantes de 'La Rojita'. Uno a uno fueron apareciendo por el salón los jugadores que, en su mayoría, colgaban la medalla que les distingue como flamantes campeones de Europa.

Jorge Meré se sentó en primera fila junto al resto de los capitanes. Los últimos en llegar al escenario fueron Jesús Vallejo y Dani Ceballos, que portaron el trofeo hasta situarlo en un atril. Tras un sonoro aplauso, los protagonistas se sentaron para escuchar los emotivos discursos que destacaron el papel protagonizado por los futbolistas en Udine.

«Comenzamos el torneo perdiendo con Italia y desde ese días demostrasteis el gen ganador que lleváis dentro», destacó el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. El traspiés con la anfitriona despertó el juego de un equipo que fue de menos a más y que siguieron millones de españoles. «Ya os daréis cuenta del 'boom' que habéis generado estos días», destacó el dirigente.

Los agradecimientos del presidente dieron paso a las palabras del seleccionador. Luis de la Fuente se situó frente a los micrófonos y pidió a sus jugadores que disfrutaran porque «no sabemos si vamos a volver a conseguir algo así». Una incógnita para la que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, tuvo respuesta. Marcó un nuevo objetivo para 'La Rojita': el oro en los Juegos de Tokio.

«Habéis demostrado que sois un grupo competitivo», indicó Blanco cuando llegó su turno para dirigirse a los 23 futbolistas que escuchaban atentos las palabras del presidente del COE. «Somos uno de los países con mayor representación en los Juegos Olímpicos, junto a Estados Unidos, y tan solo nos quedaba la clasificación del equipo de fútbol», continuó. Su discurso concluyó con un deseo. El de ver al mismo equipo que se proclamó el domingo campeón de Europa con la medalla de oro tal y como se logró en Barcelona 92.

El cansancio, no obstante, tras una larga noche de celebraciones se reflejaba en los rostros de toda la expedición. En un segundo plano se encontraba Dani Martín. El meta, que regresó ayer a Asturias, no llegó a debutar en el torneo. Se quedó sin disfrutar de minutos de competición, pero su labor fue tan importante como la del resto de sus compañeros.

El acto concluyó con una nueva foto de familia. El trofeo, las medallas y las sonrisas de todos los miembros del conjunto nacional brillaron al mismo tiempo que el salón dedicaba el segundo gran aplauso de la mañana. Muchos se despidieron de la sub 21, tal y como anunció el capital Jesús Vallejo. «Es la mejor despedida posible para mí», aseguró el jugador del Real Madrid, que admitió haber tenido una «mal» año.