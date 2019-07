FÚTBOL | SEGUNDA B «Tengo muchas ganas de debutar en Segunda B», dice el delantero Saha Saha, entre Luis Gallego y Rubén Suárez en Miramar. / CLUB MARINO El africano se define como «un jugador humilde que viene para marcar goles y ayudar al Marino en su objetivo» S. MENOR AVILÉS. Jueves, 18 julio 2019, 00:15

El espigado ariete africano Cheikh Saha fue presentado ayer como nuevo futbolista del Marino, club que le permitirá debutar en Segunda B, algo de lo que tiene «muchas ganas. Empecé a Regional Preferente, tardé mucho en jugar un 'play off' de ascenso a Segunda B y por mí jugará mañana el primer partido en la nueva categoría para ver cómo es».

Saha se define como un jugador «humilde, que trabaja para el equipo. Me gustaría marcar goles en todos los partidos, pero me conformo con que el equipo gane». Espera «conectar bien» con Álex Arias y Luis Morán, cree que el fichaje de su compañero también en Villaviciosa Javi Porrón «me beneficia, porque me conoce muy bien», y asegura, advertido de que será el segundo jugador africano en la historia del club, que «en cada equipo en el que he estado he sido el primero y siempre he dejado huella. Nunca querían que me fuera», sonríe. Genio, figura y fichaje de altura para el cuadro azulón.