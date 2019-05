FÚTBOL | TERCERA El Gijón Industrial acude a Santa Eulalia obligado a sumar un triunfo El Lealtad de Samuel Baños se proclamará campeón si gana a L'Entregu y el Marino no hace lo propio con el Tuilla GUILLERMO B. GIJÓN. Domingo, 12 mayo 2019, 01:59

Hoy se disputa íntegramente la penúltima jornada de la competición regular en la Liga de Tercera División. Y lo hace con duelos decisivos tanto por arriba como por la parte baja de la tabla.

Dos partidos se jugarán en horario matinal. Apartir de las 11.30 horas, en el Pepe Quimarán, el Llanera recibe al Universidad de Oviedo en un partido a vida o muerte. Los de José Luis Rodríguez necesitan la victoria para seguir con opciones reales de promocionar, mientras que los estudiantiles acuden a sabiendas de que una derrota les descenderá matemáticamente a Preferente.

Media hora más tarde, en el Alejandro Ortea, el Condal se enfrentará a un Ceares que conoció esta semana el cambio de entrenador para la próxima temporada. No hubo acuerdo para la renovación y Nacho Cabo no seguirá en el club teyero. Los noreñenses intentarán asegurar su participación en la Copa Federación ante un Ceares que ya no tiene opciones.

Los ocho partidos restantes se disputarán en horario vespertino, comenzando por el que, a las cinco, se jugará en el Hermanos Antuña, donde el Caudal defenderá su tercera posición ante un Llanes que podría llegar a la hora del inicio del partido sin opciones de promocionar, en caso de que gane el Llanera por la mañana.

Otro que quiere jugar la fase de ascenso es el Covadonga, que visitará, a las seis de la tarde, Santa Catalina para enfrentarse al Praviano, en un duelo que resultó muy polémico en la primera vuelta, con los de Manel muy disconformes por el arbitraje.

Un partido trascendental por la salvación se jugará en Santa Eulalia, a las 17.15 horas, entre Madalena Morcín y Gijón Industrial. Los morciniegos saben que un triunfo les garantiza la permanencia y los fabriles acuden obligados a puntuar para seguir con opciones de salir de los puestos de descenso.

El cuarto contendiente en discordia para evitar esas dos plazas de descenso restantes es el Real Avilés, que recibe a las 19 horas en el Suárez Puerta a un mermado Siero. Los polesos ya están salvados y los avilesinos certificarán la permanencia esta tarde en caso de victoria.

La lucha por el liderato plantea la primera bola de partido para los de Villaviciosa. Lealtad y Marino tienen dos salidas complicadas ante L'Entregu y Tuilla. Los de Samuel Baños aventajan ahora mismo en dos puntos a los de Oli Álvarez y una victoria en el Nuevo Nalón (18.30 horas), si no ganan los luanquinos en El Candín (18 horas), le daría el título liguero al Lealtad.

Los únicos duelos intrascendentes se juegan en el Vega de Anzo, a las 17.30 horas, entre Mosconia y San Martín, y, a las 18 horas, en Santianes, donde se enfrentarán el Colunga y el colista San Claudio.