El Gijón Industrial ve algo de luz con su empate ante el Tuilla El fabril Bango presiona a Velardi. / ARNALDO GARCÍA El cuadro fabril zanjó su racha de derrotas en Santa Cruz con el primer punto del curso como local en un choque en el que rozó el triunfo ONELI VEGA GIJÓN. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:36

El Gijón Industrial encontró algo de luz en su sombrío inicio liguero al frenar su racha de derrotas en Santa Cruz con un empate (1-1) ante el Tuilla. Los fabriles sumaron el primer punto de la temporada ante su afición en un duelo en el que Álvaro Pozo neutralizó la ventaja que el cuadro albigrana había obtenido con la diana de Naya en los primeros minutos de la segunda parte.

1 GIJÓN INDUSTRIAL 0 TUILLA Gijón Industrial: Lastra; Iván Suárez, Quintana, Pablo, Diego, Bango, Pablo Acebal, Borja (Hugo, m. 56), Naya (Chopa, m. 82), Dani Peláez y Kone. Tuilla: Raúl; Pablo Suárez, Borja Noval, Pablo Prendes, Beni, Mandi (Pablo Fernández, m. 70), Velardi, Álvaro Pozo, Marcos Iglesias, Nacho Méndez y Borja Rodríguez (Pinteño, m. 86). Goles: 1-0: m. 55, Naya. 1-1: m. 66, Álvaro Pozo. Árbitro: Abella Navarro (Oviedo). Amonestó a los locales Pablo Acebal, Dani Peláez, Miguel, Naya, Iván Suárez y al entrenador, Miguel Martín; y a los visitantes Pablo Suárez, Borja Noval, Pablo Prendes y Mandi. Incidencias: partido disputado en Santa Cruz.

Arrancó fuerte el choque el conjunto dirigido por Julio Llanos, que en el quinto minuto lanzó el primer aviso con un disparo de Borja Rodríguez al que le faltó precisión. En plena disputa por hacerse con las riendas del juego, el Gijón Industria, decidido a revertir su situación, tuvieron su primera oportunidad clara con una conducción de Koné que sus compañeros de ataque no acertaron a culminar. La intensidad de los minutos iniciales no encontró continuidad hasta el descanso, por lo que las llegadas a ambas áreas no abundaron en el primer período.

Al igual que en el inicio del choque, los de Julio Llanos mostraron una puesta en escena ofensiva que se topó con la solidez de la defensa fabril. El conjunto dirigido por Miguel Martín puso en aprietos a los visitantes con el lanzamiento de una falta ejecutada por Dani Peláez que despejó de puños Raúl y abrió el marcador a los diez minutos de la reanudación por medio de Naya.

Buscó el segundo el Gijón Industrial con una combinación entre Koné y Dani Peláez en las cercanías de la portería defendida por Raúl, rápido para evitar que Hugo o Naya rematasen el pase del centrocampista gijonés en el punto de penalti. Un minuto más tarde, restableció las tablas en el marcador el Tuilla después de que Álvaro Pozo aprovechase un pase de Velardi para batir a Lastra.

El empate espoleó a los arlequinados, que rozaron el segundo tanto con un remate de Velardi que frustró con una gran intervención Lastra y un testarazo de Pablo Prendes despejado bajo palos. La última oportunidad para deshacer las tablas la tuvo en la recta final el cuadro fabril, con un centro de Dani Peláez que Hugo remató alto.