«Los goles se tienen, pero el cariño se gana y si hay tanto a Quini es por algo» Diego Cervero, durante un entrenamiento con su equipo este curso, el Burgos . / ALBA DELGADO / BURGOS CF Diego Cervero Ganador del Trofeo Quini en Segunda B«El último año que sube el Sporting me dijo que iban un poco justos y cuando le felicité le dije 'menos mal, si no ganáis la Copa del Rey'» IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Domingo, 9 diciembre 2018, 02:12

Diego Cervero (Oviedo, 1983) encontró en Anduva el acicate competitivo buscado tras una temporada que no fue acorde a sus expectativas en Fuenlabrada. Rey del oportunismo, el ariete ovetense impulsó al Mirandés hasta la primera plaza del Grupo II de Segunda B con su mejor registro anotador en la categoría del bronce español, 23 dianas que le otorgan el Trofeo Quini. Con dos muescas en su culata, acumula un tercio de las disparadas con éxito por el Burgos y tiene plena esperanza en que sus cifras aumentarán para alimentar la escalada clasificatoria en El Plantío.

-Sus mejores cifras en Segunda B llegaron junto a un excentral como Pablo Alfaro. ¿Le ayudó con algún secreto del área?

-Recuperé la ilusión y el míster creo que es uno de los 'top' de Segunda B. Pronto entrenará más arriba y sí que me dio buena ayuda y gestionó bien el vestuario. Éramos una piña, muy buen equipo y eso ayuda a que pudiese conseguir esas cifras goleadoras. Gran parte del éxito se lo debo al cuerpo técnico.

-«Los goles se van, pero quedan los amigos», dijo Quini el año pasado antes de entregar los galardones. De ambos le dio bastantes el fútbol.

-Sí, desde luego. Es así. El fútbol es muy bonito y una gran forma de ganarse la vida, pero al final pasa pronto y lo que queda son los amigos. Mantengo muchos y cuando crees que se acaba todo sigues haciendo alguno más y descubriendo a grandes personas.

-Forjó una buena relación con 'El Brujo' y numerosas personas recuerdan una anécdota con él. ¿Cuál se le viene a la cabeza?

-Hablaba mucho con él, de nuestros dos equipos. Recuerdo que el último año que suben me dijo que estaban un poquitín justos, que a ver si podían hacer una buena temporada. Al final ascendieron y entonces le mandé un mensaje. Le felicité y le dije «menos mal que ibais justos, que si llegáis a ir 'sobraos' ganáis la Copa del Rey también (ríe). Siempre se preocupa por todos y, aunque yo fuese del máximo rival, era más que respetuoso. Se preocupaba por ti y eso lo valoro mucho, además de que tenemos que aprender de los más grandes.

-En cada entrega de trofeos se percibía un cariño mutuo.

-Sí, a mí siempre me trató genial. Si alguna vez me pasó algo, me mandó un mensaje o me llamó. Eso es digno de agradecer. No le vi jugar, pero sé de su carrera, quién era y cómo le trataban allá donde iba. Tengo admiración por él. Los goles y el cariño de la gente está ahí. Los goles se tienen, pero el cariño de la gente se gana y si a él le tienen tanto es por algo.

-Decía Setién que hubiese dado un dedo por ser entrenado por Cruyff. ¿Algo así hubiese sacrificado por estar en el césped del Tartiere el pasado 17 de noviembre?

-Me hubiera encantado, jugar el derbi es el único sueño de mi vida futbolística que no pude cumplir. Pero qué vas a hacer, los sueños se llaman así porque a veces no se pueden cumplir. Lo intenté con todas mis fuerzas. Llegué a jugar uno no oficial, incluso a marcar y a ganarlo, pero oficial nunca lo jugué y eso siempre se quedará ahí. Tampoco puedo decir que sea una espinita, porque en el fútbol al final conseguí casi todo, y ahora a ver si algún día puedo vivirlo como aficionado o dentro del club en otra faceta que no sea la de jugador. Tampoco pude vivirlo como aficionado porque me tocó jugar con mis equipos. Desde el sofá de casa se disfrutan y se pasa mal, pero por ahora llevamos tres y no perdimos ningunos. Va bien la cosa.

-¿Desde Burgos qué pálpito tiene esta temporada con el Oviedo?

-Veo la Segunda muy igualada. Todos daban por hecho que el Málaga iba a subir y ahora va cuarto. Va a haber diez equipos. El Sporting se engancha ahora con estas dos victorias, el Oviedo vuelve a estar ahí, Osasuna también lo estará. Va a ser larguísima y en los momentos bajos no hay que tirar todo por la borda y seguir sumando puntos como está haciendo el Real Oviedo. Ahora acaban de fichar a Omar Ramos, a ver si suma algún gol más. Hasta las últimas jornadas creo que no va a haber ni un puesto decidido.

-Hay delanteros que tienen una Bota de Oro, pero pocos tienen un travesaño en casa, como en su caso.

-El Lenense, con Heri Frade a la cabeza, se acordó de mí. Si no llega a ser por El Sotón, Diego Cervero no hubiera jugado al fútbol ni hasta los 25. Aquellos cuatro goles fueron algo especial para mí. Pola de Lena también. A veces alguien tiene su momento de oro y yo ahí lo tuve. Ese detalle lo tengo en casa bien guardado porque es muy bonito y siempre que el Lenense me pida algo estaré a su disposición.

-Aquellos fueron los inicios. ¿Cómo están ahora las constantes vitales del gol de Cervero, hay latido para rato?

-Bueno, lo intento. Este año solo llevo dos, pero el gol al final no se olvida. También es cierto que hay rachas y soy un delantero que necesita mucho de su equipo, cuando igual no generas tanto me cuesta más. El gol es algo que se tiene, que no se olvida, y seguro que llegarán muchos más.

-Así que se ve con margen para volver a ganar otro Trofeo Quini.

-(Ríe). Bueno, llevo unos cuantos y es un orgullo. Cuando uno recibe un premio por los goles siempre es bonito. Y más con 35 años.

-Tiene formación médica, pero ¿no le tira el banquillo como a algunos excompañeros?

-Tengo el nivel II de entrenador y de director deportivo, pero por ahora no me pica el gusanillo del verde. La medicina y el deporte son mis dos grandes pasiones. Quiero seguir formándome, ahora estoy haciendo un máster en ecografía y si llego a tener el nivel que exige el Oviedo y me llama, sería muy bonito aportar en algo de lo que me gusta y en lo que esté ilusionado.

-También tiene bastantes Iván Conceiçao, que le admira y ahora pasa un momento duro con la lesión de rodilla. ¿Algún consejo para él?

-Sé que me admira y yo le tengo un cariño especial. Me encantaría que fuera mi relevo y triunfara en el Tartiere, siempre se lo dije a él. Ha hecho méritos en todas las categorías, que es muy difícil. Ahora le viene esa lesión justo en su mejor momento, con un debut en Tercera para comenzar a consagrarse. Solo le puedo decir una cosa: trabajo, constancia e ilusión. Trabajo para seguir adelante, constancia para recuperar bien la rodilla e ilusión para que la alegría del día a día no la pierda, volver más fuerte si cabe y conseguir el sueño que tiene de meter un gol en el Carlos Tartiere.