Varios meses después, el Gozón abandonó su puesto de privilegio dentro del 'play off' de ascenso a Preferente tras caer goleado a domicilio frente al Puerto de Vega (6-1). Los de José Paz, que acumulan tres jornadas consecutivas sin ganar, no se adaptaron en ningún momento a El Campón, yéndose al descanso 3-0 abajo. Los cambios no mejoraron demasiado el panorama, a pesar de que los locales se presentaban con doce futbolistas. Aun así, los gozoniegos están a un punto del tercero.