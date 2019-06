«Este grupo es sensacional» José Antonio Rodas, segundo por la izquierda, junto a Álex Benito, Eutiquio Gómez y Benito Milano. / FEF «El fútbol es arte y este equipo tiene mucho», afirma el galeno, que destaca la figura de un seleccionador «capaz de unir a todos en torno a él» El asturiano José Antonio Rodas es el médico de la selección sub 21 que luchará por el título europeo mañana ante Alemania JOSÉ A. GARCÍA GIJÓN. Sábado, 29 junio 2019, 01:35

La Selección Española Sub 21 tiene mañana (20.45 horas) una cita con la historia. El equipo que dirige Luis de la Fuente buscará recuperar el trono continental de la categoría y para ello tendrá que hacer frente a dos enemigos: Alemania y las altas temperaturas. No es una cuestión baladí. Ante Francia, a las nueve de la noche, el termómetro se disparó en algunos momentos a los 35 grados. El detalle no cae en saco roto para el responsable de los servicios médicos del equipo nacional, el asturiano José Antonio Rodas, que participa en su quinto campeonato de Europa. El galeno avilesino acumula experiencia en las categorías inferiores. Cuatro años con la sub 17, uno con la sub 19 y tres que cumple ya con la sub 21. «Todos los torneos son distintos, siempre que te presentas a una competición de alto nivel hay cosas nuevas», reflexiona en conversación telefónica desde la concentración de España.

El incesante calor de estos días es la principal preocupación de Rodas. «Siempre estás inquieto porque pueda pasar algo», afirma antes de deslizar que durante el partido ante Bélgica, disputado a las seis y media de la tarde, algún futbolista tuvo que ser atendido por mareos. La única receta es la hidratación: «Beber sin sed, ingerir bebidas isotónicas y hacerlo de forma coherente».

Reconoce que su mensaje cala en los futbolistas. «Son profesionales y se conocen muy bien», apostilla al tiempo que desgrana elogios de este equipo. «Es un grupo muy receptivo», resume, «que acepta de buen grado los consejos».

Mikel Oyarzabal sufrió un percance en forma de lesión que le obligó a abandonar el campo prematuramente ante Polonia. Lo hizo con las manos en el rostro y el corazón encogido ante el temor a una lesión grave en uno de sus tobillos. Rodas asegura que él no obró ningún milagro en la recuperación del jugador de la Real, clave en la victoria conseguida cinco días después en las semifinales. «Tuvo suerte», explica el galeno asturiano, «al final es cuestión de segundos». Tanto en el caso del jugador realista como del resto de componentes del bloque, destaca la «enorme voluntad» que demuestran en el día a día para jugar y ayudar al equipo. Su responsabilidad, como médico del equipo nacional, no solo es cuidar a todos los futbolistas sino que procura «que estén mejor cuando los devuelves a sus clubes». A veces es difícil, Italia, en el primer duelo del torneo, rozaron el límite de la reglamentación y más de un jugador terminó tocado aquel partido. «Recuperados los lesionados, el equipo empezó a creer en sí mismo», advierte Rodas, que destaca una y otra vez la calidad humana que hay en la concentración: «Son un grupo sensacional».

Al frente del mismo sitúa como nexo de unión al seleccionador, Luis de la Fuente, «responsable de la unión del colectivo». «Todos somos importantes para él y consigue unanimidad sobre el proyecto», puntualiza a renglón seguido el médico asturiano que quita valor a la teórica inferioridad física que tiene España ante otros rivales, como el caso de Francia. «El fútbol es arte y esta selección tiene mucho», afirma.

Si 'La Rojita' consigue el triunfo mañana, Rodas tiene claro a quién se lo dedicaría. «Esa medalla, de conseguirla, sería una parte del fútbol asturiano, a los jugadores aficionados que atiendo en mi día a día», subraya antes de hacer una mención especial al presidente Maximino Martínez. «Si soy el médico de este equpo es por todo el apoyo que siempre me ha dado. Siempre le estaré agradecido».