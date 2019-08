«Me gustaría ver en El Molinón el ambiente de los derbis» el Oviedo» Pablo Amo, en el césped de El Molinón. / J. C. TUERO «A veces se nos olvida la esencia del deporte y sus valores. Quini los representaba todos», recuerda Pablo Amo Pablo Amo. Asistente de la Federación ANDRÉS MENÉNDEZ DEPORTES.CO@ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 00:19

En su regreso a El Molinón, la mirada de Pablo Amo (Madrid, 1978), uno de los 'hombres fuertes' de la dirección deportiva de la Federación, desprende cierta sensación de nostalgia por el recuerdo de los tiempos pasados, pero, también, de emoción por regresar a la que fue su casa entre 1997 y 2002. Aguarda a EL COMERCIO en la sala de prensa del estado para iniciar una conversación en la que el recuerdo de Quini está muy presente, a escasos días del encuentro que rendirá homenaje a la leyenda entre la Selección Española e Islas Feroe.

-¿Qué siente al volver a El Molinón?

-Salí de Madrid con solo 17 años y me fui al Sporting por lo que significaba ese club como un histórico que siempre ha cuidado la cantera. Yo no venía de un club de cantera y en el Sporting me hicieron futbolista. Crecí en esta misma ciudad y en este club. Siempre estaré agradecido al Sporting. No solo porque me ayudó como lanzamiento de mi carrera. También por la gente que conocí aquí. El Sporting y Gijón siempre van a formar parte de mí. Eso seguro. En este club aprendí a crecer: me hice, como decís vosotros, un 'paisano' (risas). Siempre digo que los años que me tocó vivir en el Sporting son los años de Oliver y Benji. Varios compañeros del Sporting B jugamos en el primer equipo y hoy en día mis mejores amigos son de esa generación.

-El 8 de septiembre, la Selección regresa a El Molinón para enfrentarse a Islas Feroe como parte del clasificatorio para la Eurocopa 2020.

- Cuando dudas entre distintas opciones, la decisión de apostar por Gijón como sede de la Federación siempre es muy fácil. Tiene una afición que trasmite y que contagia al equipo. Gijón siempre ha respondido cuando le ha tocado ser sede de la Selección. La decisión se toma, sobre todo porque el partido pueda servir como homenaje a Quini.

-¿Qué recuerda de Quini?

-Tenía 17 años cuando lo conocí. Fue en mi primer día en Mareo. No había tenido la oportunidad de verle como jugador, pero me encontré en los campos de Mareo una escena que me quedó grabada para siempre y me dejó en estado de 'shock': Tomás (Hervás) y Villarroya estaban cada uno en una esquina del campo centrando balones y Quini, en el área, por el aire rematando de cabeza. Tenía los pantalones vaqueros remangados y ya una edad considerable, pero en mi vida había visto a nadie golpear al balón así de cabeza. Marcaba todas. Una y otra vez.

-¿Qué recuerdo le dejó como persona?

-He pasado por muchos equipos y en mi vida he visto a nadie tan respetado como a Quini. A veces se nos olvida la esencia del deporte y sus valores. Quini los representaba todos. Poseía los valores buenos que se deben tener en el deporte. Por eso era único. En el mundo del fútbol pasan muchas cosas: juegas muchos partidos, estás en muchos equipos. Aunque hay una cosa que prevalece por encima de todas las demás: las personas. De todas ellas, Quini tiene un espacio para siempre en mi vida. Cuando he llegado a Gijón, Juanjo me ha acompañado por el barrio de Cimavilla y ahora espero tener tiempo para hacer dos visitas: Mareo y el 'Espacio Quini'.

-Luis Enrique no podrá estar con vosotros en Gijón.

- Es una pena que no esté con nosotros. Pero el fútbol es así y tenemos que mirar adelante. Luis es un gran sportinguista. Estará presente de una u otra manera en el partido. Seguro. El proyecto de la Selección es continuaste con la apuesta por Robert Moreno. Se inició con Luis Enrique y continuará con la misma idea y el mismo estilo. Robert es un entrenador de plenas garantías y confiamos plenamente en él.

-¿Ha sido difícil apostar por un perfil más desconocido como Robert Moreno?

- Al final, lo que buscamos es alguien que nos aporte seguridad. Estáis viendo como es Robert, una persona que se lleva preparando toda su vida para un desafío tan importante como es este. Es un profesional, preparado y, sobre todo, una persona muy honesta. Si a eso le sumas el cuerpo técnico que tiene, que es el que tenía Luis Enrique, el resultado es justo lo que queríamos en la Federación: la continuidad del proyecto.

-¿Qué le sugiere el proyecto del Sporting?

-El Sporting está en ese proceso de recuperar lo que les hace ser un club diferente a los demás: la cantera. Es lo que siempre les ha hecho ser singulares y distintos. Me consta que están apostando por la cantera, por Mareo. Es un acierto.

-¿Le ha sorprendido el regreso de Javi Fuego después de tantos años?

- Conozco a Javi Fuego de jugar contra él, aunque no llegamos a coincidir en el Sporting. Es un obrero del fútbol, y yo también lo he sido. Javi, precisamente, encaja en el modelo que busca el Sporting. Es un jugador de aquí, de la casa, que tenía ofertas más importantes y se ha decidido a regresar. Pero tampoco hay que poner solamente el foco en Javi. Va a ser un referente en el proyecto y una ayuda para todos los chavales de la cantera. Que esté de vuelta Javi Fuego, es una alegría como sportinguista.

-¿Qué ambiente se espera en El Molinón?

-Me gustaría ver El Molinón de los derbis contra el Oviedo. Ese ambiente que se respira de los partidos importantes. Nunca olvidaré un derbi en El Molinón en el que pude marcar gol y me puse a llorar de la emoción por el ambiente que se desprendía desde la grada.