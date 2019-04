El hat-trick de Ernesto brilla en la bendita locura de Las Gaunas La UD Logroñés y el Real Oviedo Vetusta compitieron por el cuero desde el pitido inicial OPTA Domingo, 7 abril 2019, 20:08

El Real Oviedo Vetusta tuvo fe, creyó en sus opciones, pese al 2-0 a los 35 minutos, y se llevó los puntos en una gran segunda parte donde desarboló a la mejor defensa del grupo, supo rehacerse tras una acción puntual que provocó el empate a tres para cuajar una gran victoria que le permite creer en sus opciones de poder alcanzar la fase de ascenso. En este sentido, la entrada de Sandoval tras el descanso y Ernesto, autor de tres goles, permitieron a los de Javi Rozada un triunfo que además supone un duro revés para su rival que no encajaba un gol en la segunda mitad desde la jornada 5 y que no perdía en casa desde septiembre de 2018.

La UD Logroñés y el Real Oviedo Vetusta compitieron por el cuero desde el pitido inicial. Pese a ello, los primeros estaban más cómodos dejándose querer, robando y buscando los espacios, mientras que el filial carballón era más paciente e intentaba llevar la pelota de un lado a otro. Una dinámica que no generaba ocasiones ni siquiera aproximaciones. Era más una pelea por gozar del control del juego y tratar de tener la iniciativa. Pero un detalle varió el escenario y la marcha del encuentro. Ese detalle se produjo en una acción a balón parado. Córner sacado por Salvador al segundo palo donde Bobadilla lo remata con el pie a puerta vacía, ya que Lucas Díaz midió mal la salida, y sin oposición.

3 UD Logroñés Miguel; Juan Iglesias, Caneda, Bobadilla, Iñaki; Rubén Martínez (Ñoño, min. 72), Andy (Oussama, min. 76), Salvador, Pedrito (Olaetxea, min. 62); Rayco y Ander Vitoria. 4 Oviedo B Lucas Díaz; Ahijado, Ugarte, Martínez, Lobato; Javi Mier, Cortina; Alarcón, Ernesto (Javi Cueto, min. 79), Borja (Sandoval, min. 46); y Steven (Jorge Mier, min. 70). Goles: 1-0, min. 23: Bobadilla. 2-0, min. 36: Rayco, de penalti. 2-1, min. 42: Ernesto. 2-2, min. 51: Sandoval. 2-3, min. 61: Ernesto. 3-3, min. 69: Ander Vitoria. 3-4, min. 73: Ernesto. Árbitro: Mazo Maruri (Comité castellano leonés). Amonestó a los locales Rubén Martínez y Oussama. Incidencias: Municipal de Las Gaunas. 2893 espectadores.

Un tanto que afectó al orden de los hombres de Javi Rozada, que durante unos minutos se dejaron ir. Instantes que pudo aprovechar el cuadro blanquirrojo para dar la puntilla. Pedrito desequilibraba por el costado zurdo, pero por fortuna Rayco no terminaba de estar fino en el remate, aunque fue mejorando sus prestaciones. El extremo buscó al delantero en dos ocasiones, en la primera no llegó y en la segunda su remate se marchó fuera. El Real Oviedo Vetusta estaba tocado. Cuando se estaba recomponiendo, vino un penalti por mano de Lobato. Ahí no falló Rayco para hacer el 2-0. Otro mazazo. Sin embargo, los azulones vieron algo de luz cuando Ernesto remataba de cabeza en plancha una falta lateral botada por Lobato.

La segunda parte comenzaba con la entrada en el campo de Sandoval por Borja. Un acierto. Más allá de ser el autor del empate, a los seis minutos de la reanudación, el equipo visitante se mostró más ambicioso. Primero avisó de que podía hacer las tablas con un centro por banda izquierda que llegó a Alarcón pero que tiró arriba, pero es que acto seguido, el que la puso rasa y fuerte fue Ahijado, el que la controló fue Sandoval y el recién incorporado fusilaba a Miguel que veía como su racha de no encajar un gol en la segunda mitad se rompía desde la jornada 5.

El Real Oviedo Vetusta quería más. Así que pasada la hora de encuentro, los visitantes montaron una contra, el balón le dio a Ernesto en la mano y Alarcón avanzó para chutar fuerte. Miguel respondió pero dejó un rechace largo que Ernesto transformó en el 2-3. Increíble lo que se estaba viendo en Las Gaunas con una UD Logroñés blanda y permisiva en defensa. El que debía dar un paso adelante, ahora, era el conjunto logroñés. Lo dio. Varios córners para intimidar y Ander Vitoria que hacía bueno un envío desde la derecha para empatar a tres y rebajar la euforia del filial.

Eso parecía. Sin embargo, todo volvió a cambiar cuando Bobadilla se durmió en el despeje y Ernesto, espectacular, le birlaba la cartera para colocar, otra vez, por delante a los suyos. Los locales tenían quince minutos para remontar. Tocaron arrebato, aunque sin ideas y, principalmente, sin ocasiones. No afectó que Bobadilla actuaron, en los últimos compases, como un delantero más porque tampoco hubo centros que rematar. Excepto un tiro de Ñoño, ya en el tiempo añadido, que se marchó lamiendo el poste la UD Logroñés no demostró que podía empatar el partido.