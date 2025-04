El Hispano acaricia el ascenso y el Navarro se permite soñar

El final de temporada vendrá cargado de emociones, como no podía ser de otra manera, para los equipos de la comarca de Avilés que luchan ... por ascender de Tercera RFEF para abajo. El que más cerca lo tiene es el Hispano en Segunda AF, mientras que el Navarro se ha ganado soñar en Primera AF y Real Avilés B y Marítimo protagonizarán un duelo de infarto en las próximas dos semanas en Tercera AF.

En Piedras Blancas manda el verde. Aunque el Hispano ha vivido épocas gloriosas, con fases de ascenso a Segunda B y partidos de Copa del Rey incluidos, posiblemente estemos viviendo la era en la que la localidad más se haya volcado con el equipo, a pesar de estar compitiendo en la penúltima categoría del fútbol. Con más de 700 socios y múltiples iniciativas en el año del centenario, todo apunta a que lo deportivo le pondrá el broche de oro a 2025.

El equipo que dirige Isaac Marquínez en Segunda AF tiene a un paso el ascenso matemático. Tras empatar en Tabiella el pasado fin de semana frente a su rival directo, el San Claudio (1-1), el cuadro castrillonense es líder con cuatro puntos de ventaja cuando restan nueve en juego. Así, un triunfo de los de Marquínez este fin de semana en Narcea y una derrota del San Claudio certificarían el ascenso, que podría darse si no en una de las últimas dos jornadas. El objetivo del club no es otro que recuperar la antigua Preferente cuanto antes y pensar después en el retorno a Tercera.

Eso es lo que se ha ganado precisamente este curso el Navarro, pese a no contar sobre el papel con plantilla para ello y competir con clubes con un presupuesto mucho mayor. Sin embargo, a falta de siete jornadas para el final de Liga, los azulgrana están a tres puntos del ascenso directo y a uno del cuarto. Como el Sporting C está en ascenso, si el Sporting Atlético no sube a Segunda RFEF el cuarto de Primera AF ascendería a Preferente.

Y en Tercera AF, Real Avilés B y Marítimo se juegan el ascenso directo en las últimas dos jornadas, con el Treviense por el medio. El que no suba directo, jugará el 'play off', como el filial del Hispano, ya clasificado.