El Hispano ya celebra su centenario

Santy Menor Avilés Lunes, 13 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

El Club Hispano de Castrillón comenzó su semana grande de actos con motivo de su centenario con la presentación de todos sus equipos en el campo de Ferrota y la realización de una arrozada bajo la pista exterior cubierta del polideportivo. Una jornada en la que el tiempo acompañó y que volvió a demostrar la gran salud de la que goza el club castrillonense.

En torno a las doce del mediodía comenzaron las fotografías de los 24 equipos del club, tanto individuales, como de familia e incluso una especial en la que los presentes dibujaron un '100' para conmemorar un año muy especial para el Hispano, que está intentando desde la llegada a la presidencia de Nacho Nuevo de reverdecer sus laureles.

Una de las muestras del crecimiento de la entidad en los últimos cursos es que el número de licencias del club para esta temporada ronda las 450, contando a la cantera, a los dos equipos sénior y también al femenino. A nivel de socios, la cifra supera los 800 este curso, lo que sitúa al Hispano como el segundo club con mayor masa social de la comarca tras el Real Avilés, al que se medirá mañana en Ferrota, como uno de los principales eventos de la semana grande.

Tras la presentación tuvo lugar una arrozada para la que se emplearon cuatro grandes paellas. El club repartió 400 raciones para adultos y 120 para niños, por lo que en las inmediaciones de Ferrota se congregaron más de 500 personas para finalizar la jornada.

Fundado en 1925, si bien desaparecería en 1930 para regresar en 1950, el Hispano está empeñado en recuperar su sitio en el fútbol asturiano, recordando hitos como la disputa del 'play off' de ascenso a Segunda B o primeras rondas de la Copa del Rey. En ese sentido, el primer equipo castrillonense está ahora mismo en puestos de ascenso a Tercera División. Hoy, a las 19 horas, se inaugura una exposición fotográfica en Ferrota.

