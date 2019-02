PRIMERA REGIONAL El Hispano lo deja para el final ante el colista Castros Nacho inicia una de sus habituales galopadas ante la mirada de un rival. / OMAR ANTUÑA El conjunto castrillonense se complicó la vida en casa frente a un equipo que tiene prácticamente los dos pies en Segunda SANTY MENOR Martes, 26 febrero 2019, 00:17

Tuvo que sufrir el Hispano para superar en Ferrota al colista Castros (3-1) que, con ocho puntos y a veintitrés de la salvación cuando restan veintisiete en juego, tiene prácticamente los dos pies en Segunda Regional. Los de Duque afrontaron el partido con demasiada relajación y, cuando los visitantes lograron el empate a diecisiete minutos del final, tuvieron que ponerse el mono de trabajo para sentenciar antes del pitido final.

3 HISPANO 0 CASTROS Hispano: Fer; Veloso (Martín, 57), Jorge, Sampe (Jano, 68), Ojea, Nogueira, Borja, Nacho, Gomes (Juan Pablo, 74), Ángel y Luis (Freije, 59). Castros: Juan; Piñoli, Asier, Ángel, Jorge (Pedro, 53), Allende, Lanza, Rodri, Javi, Marcos y Monasterio. Goles: 1-0: min. 42, Luis. 1-1: min. 73, Lanza. 2-1: min. 81, Juan Pablo. 3-1: min. 89, Freije. Árbitro: Jiménez López. Amonestó a Veloso y Jano; y a Monasterio. Incidencias: encuentro disputado en el campo de Ferrota.

Luis adelantó a los locales justo antes del descanso, pero, en un partido con poco ritmo y muchas imprecisiones, Lanza empataría para el Castros en el tramo final del partido. El Hispano, consciente de la situación, apretó al final y logró el triunfo por medio de Juan Pablo y Freije, que no sentenciaría el choque hasta el último minuto. A pesar del flojo partido local, en la rula no preguntan y el Hispano suma tres puntos más que le sitúan séptimo en la clasificación, a nueve puntos de un 'play off' que está muy difícil, pero no imposible.