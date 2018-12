PRIMERA REGIONAL El Hispano muestra su mejor versión frente al Llaranes Borja sube un balón, con Gomes desmarcándose y Edu Guerra en la presión. / MARIETA El conjunto castrillonense da la campanada del fin de semana en un partido que estuvo suspendido durante veinte minutos SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 11 diciembre 2018, 00:19

El Hispano realizó el mejor partido de la temporada, demostrando por fin los jugadores que posee en su plantilla, para derrotar a un Llaranes que marchaba líder invicto hasta la fecha (2-0). El encuentro no estuvo exento de polémica, pues un gol anulado al Hispano, el tercero, derivó en una serie de protestas del público al trío arbitral, derivando en la suspensión del encuentro durante veinte minutos hasta la llegada al campo de las fuerzas de seguridad. Desde el Hispano todavía no entienden la medida, al considerarla exagerada, y recurrirán el acta, donde el árbitro «dice una cosa que no ocurrió».

2 HISPANO 0 LLARANES Hispano: Rubén; Veloso, Jorge, Sampe, Juan Pablo, Diego, Borja, Nacho (Adri Feito, 80), Gomes (Luis Manuel, 90) Ángel (Jano, 82) y Freije (Mogui, 90). Llaranes: Abraham; Iker, Andrés, Ramón, Iván Prol (Dani Suárez, 54), Muñiz, Edu Guerra, Ángel (Peláez, 70), Pablo, Bastida y Adri. Goles: 1-0: min. 27, Borja. 2-0: min. 53, Nacho. Árbitro: Cruz Fernández. Expulsó al entrenador y delegado locales, Juanjo Duque y Luis García. Amonestó a Nacho, Juan Pablo, Rubén, Jano, Ángel y Veloso; y a Andrés, Peláez, Pablo y al entrenador visitante Jorge del Bosque. Incidencias: campo de Ferrota.

El Hispano, que logró un tanto en cada tiempo, jugó con mucha intensidad desde el primer minuto, si bien el Llaranes también tuvo sus ocasiones y llevó el peso del partido en los instantes finales de la primera mitad y en los últimos minutos, en busca de una remontada que no llegó. Con este resultado, el Hispano suma tres victorias consecutivas que le colocan en la mitad de la tabla y el Llaranes mantiene una buena ventaja con respecto a sus inmediatos perseguidores.