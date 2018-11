Derbi Real Oviedo - Sporting | Ibrahima: «Me gusta estar donde hay quilombo» Los jugadores del Real Oviedo se abrazan al final del partido. / ARNALDO GARCÍA Los jugadores azules agradecen «el apoyo recibido» | «Es espectacular sentir que nuestros seguidores están orgullosos de nosotros», valora el capitán Saúl Berjón I. ÁLVAREZ / A. MAESE OVIEDO. Domingo, 18 noviembre 2018, 03:27

La afición les dio ese plus que necesitaban para afrontar el partido, desde el primer minuto, con una marcha de intensidad mayor que su rival. Los jugadores del Real Oviedo, sobre todo los que vivieron su primer derbi en Asturias, se mostraron sorprendidos por el ambiente y, sobre todo, muy agradecidos por el apoyo recibido por parte de los seguidores azules. Ibrahima, autor del primer gol, aseguró tras el partido que «sinceramente, a esa gente no hay manera de poder pagarles todo el apoyo que nos han brindado».

El delantero oviedista aseguró que ya desde que se encontraban concentrados en el hotel, la motivación fue en aumento, con la intención de devolver con esfuerzo y entrega los ánimos recibidos en los prolegómenos del duelo, y también durante los 90 minutos.

Ibrahima mostró su alegría por haber marcado, y explicó, sobre la acción que supuso el primer tanto, que «tengo que estar donde tengo que estar, y me gusta estar donde hay quilombo». En esta línea, añadió que «el balón me quedó ahí para rematar y el disparo me salió ajustado».

El futbolista senegalés también se refirió a la delicada situación en la que el técnico, Juan Antonio Anquela, llegaba a este derbi: «El entrenador se merecía la victoria». El atacante también destacó el esfuerzo realizado por todo el equipo, al señalar que «si eres bueno, corres, y corre el de al lado. Hemos corrido bien y el doble», y afirmó que los jugadores han sabido «sufrir».

Más suerte

Además, Ibrahima aseguró que lo vivido ayer le hizo recordar su etapa en el Atlético de Madrid: «Me gusta ver a la gente que va a muerte con su equipo». Finalmente, deseó que «ojalá tengamos más suerte de ahora en adelante para gozar de tranquilidad en los próximos partidos».

El capitán oviedista, Saúl Berjón, afirmó que el duelo había sido «un poco duro», y valoró que el conjunto carbayón «salió mucho más metido» que el Sporting. También comentó que si hubieran acertado con el tercer tanto «nos habría dado mucha más tranquilidad», aunque reconoció que terminaron el partido «sufriendo».

Berjón destacó el valor de la victoria en el aspecto psicológico y afirmó que «todo de decide en los pequeños detalles». El jugador asturiano también mostró su alegría y comentó que «es espectacular» el ambiente vivido y «sentir que nuestros aficionados están orgullosos de nosotros». Finalmente, el capitán oviedista recalcó que «estamos jugando el mejor fútbol de la temporada y los resultados no estaban siendo acordes».

Estreno goleador

Otro de los protagonistas de la noche fue Alanís, quien se estrenó como goleador azul. Reconoció que «no sabía que el derbi era de esta magnitud», y mostró su satisfacción por los «tres puntos» logrados, que son «increíbles».

En el aspecto personal, el defensa, que dedicó el gol a los hinchas azules y también a su familia: «Marcar gol en cualquier partido siempre da alegría, y hacerlo en el derbi... ya ni te cuento».

Alanís aseguró que su estado de forma «va mejorando». El triunfo del Real Oviedo ante el eterno rival, además de los tres puntos que se quedaron en casa, ayuda «anímicamente», y recordó que «ya hay que pensar en el Reus, que es un equipo que puede ponernos las cosas difíciles».