«No vi nada igual en toda mi carrera», dice Manel Manel Menéndez. / ÁLEX PIÑA El entrenador del Praviano continúa indignado por el último partido del año y espera que se «reduzcan las sanciones» S. MENOR AVILÉS. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:08

José Manuel Menéndez Erimia 'Manel' cerró su carrera como futbolista profesional en 2008 con 493 partidos oficiales, 234 de ellos en Primera División, divididos entre Real Oviedo, Deportivo, Numancia y Tenerife. Como entrenador, el avilesino ha pasado por las categorías inferiores del Real Avilés, el filial blanquiazul, el Astur juvenil, el Avilés Stadium, el Marino y desde esta temporada el Praviano, equipo con el que le ha tocado vivir una situación difícil de creer.

«No vi nada igual en toda mi carrera», asegura el técnico cuando recuerda lo acontecido en el Álvarez Rabanal en el último partido del año. «Los últimos siete minutos fueron una locura. Desde que el árbitro se equivocó al amonestar a Eloy por perder tiempo al ser sustituido, cuando no era él el jugador a sustituir, todo se convirtió en un caos. Estuvimos siete minutos solicitando un cambio que no atendieron ni el árbitro ni el juez de línea y las tarjetas y las expulsies fueron cayendo una a una en cuanto le decíamos algo», explica, todavía indignado.

El enfado de Manel ha ido en aumento según se sucedían los acontecimientos. Primero, con lo visto a pie de campo, después al leer un acta que «falta a la verdad, pues el colegiado escribe cosas que no sucedieron así», y más tarde con la decisión del Juez de Competición, que refrenda lo publicado en el acta. Además, el avilesino sale al paso de las declaraciones del presidente del Comité Técnico de Árbitros José Manuel Suárez, que «comparó nuestro partido ante el Covadonga con el que jugamos contra el Caudal, y no tienen nada que ver».

En ese sentido, «Tomé se quedó sin sanción y Viesca también. El único que se perdió el siguiente partido fue Yosu, sancionado por un insulto». En el Rabanal «ni mis jugadores ni yo insultamos a nadie, simplemente pedimos, lógicamente enfadados, que se nos dejara hacer el tercer cambio».

Así las cosas, Manel confía en que el recurso de apelación que está preparando el club llegue a buen puerto y se haga justicia, de tal manera que «las sanciones a mis jugadores puedan ser retiradas o disminuidas. La mía -es de tres partidos- me da igual y pido perdón si mis formas no fueron las mejores, pero los jugadores no merecen esto».