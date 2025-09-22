El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El partido entre el Indus y el Llanes resultó muy disputado. DAMIÁN ARIENZA

El Indus suma su primer punto en su regreso a Tercera

Empate justo en Santa en Satna Cruz en un partido con muy pocas ocasiones en el que predominó el juego en el centro del campo

R. Menéndez

Gijón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Partido muy igualado en Santa Cruz donde el Gijón Industrial y el Llanes empataron sin goles. Poco trabajo tuvieron ayer los porteros de ambos equipos ... en un encuentro que se resolvió con pocas ocasiones y mucho juego en el centro del campo. Comenzó el partido con mucho tanteo entre los dos equipos, guardando la ropa y sin excesos en la zona delantera.

