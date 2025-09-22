El Indus suma su primer punto en su regreso a Tercera
Empate justo en Santa en Satna Cruz en un partido con muy pocas ocasiones en el que predominó el juego en el centro del campo
R. Menéndez
Gijón
Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00
Partido muy igualado en Santa Cruz donde el Gijón Industrial y el Llanes empataron sin goles. Poco trabajo tuvieron ayer los porteros de ambos equipos ... en un encuentro que se resolvió con pocas ocasiones y mucho juego en el centro del campo. Comenzó el partido con mucho tanteo entre los dos equipos, guardando la ropa y sin excesos en la zona delantera.
El primero que puso en peligro la portería rival fue Héctor, quien conecto un potente disparo que hizo esforzarse al guardameta del Llanes. Álvaro lo volvió a intentar, sin suerte, para los locales. Poco más se vio en la primera parte, con muy escasos acercamientos del Llanes.
Descanso
A la vuelta de vestuarios la tónica no cambió demasiado, con dos equipos que eran incapaces de llegar con claridad al área rival. En el minuto 73 se anuló un gol a Álvaro Viña por fuera de juego. Lo volvió a intentar el Llanes dos minutos después con un buen disparo de Canal, que se hizo con un rechace de la defensa del Indus. Su lanzamiento fue despejado por Raúl. El Llanes apretó en estos minutos y el árbitro anuló un segundo tanto a Mundaka, que remató en clara posición de fuera de juego.
La última ocasión clara fue para el Gijón Industrial. En el minuto 87, a muy poco para el final, Berredo vio adelantado al portero visitante y lanzó un bonito disparo desde tres cuartos que se fue alto por muy poco. El Indus visitará la próxima semana al Titánico de Laviana con la necesidad de sumar de tres, después de sumar un solo punto, el de ayer, en lo que va de temporada. El lanes recibirá al Navarro
