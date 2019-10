El Industrial saca músculo El atacante del Gijón Industrial Naya trata de superar a los zagueros del Ceares Pelayo Muñiz y Expósito. / PALOMA UCHA El cuadro fabril goleó al Ceares en el derbi de los barrios, en el que se vivió un gran ambiente, gracias a un triplete del costamarfileño Kone ONELY VEGA GIJÓN. Lunes, 21 octubre 2019, 00:54

El derbi gijonés de Tercera División cayó del lado del Gijón Industrial, muy superior al Ceares durante todo el partido. El duelo de los barrios llenó las gradas del campo fabril, con una notable presencia de seguidores del Ceares.

El partido comenzó con una amarilla muy tempranera para Hugo y Diego. El Ceares dispuso de una falta peligrosa que lanzó Jairo, pero el balón salió fuera del campo. El Industrial atinó primero. Kone, la figura del encuentro, robó el balón a la defensa rival y anotó el primer tanto del partido. Con el choque de cara, el Industrial se volvió más seguro y eso a pesar de que al Ceares luchó los balones divididos e intentó llevar peligro al área fabril. Tras el primer cuarto de hora, los de Miguel Martín dispusieron de una falta peligrosa. Sacó Dani Peláez a Pablo Acebal, quien disparó a portería pero el balón salió desviado. A punto de cumplirse la media hora, Pela, jugador visitante logró hacerse con el balón y tirar a portería, pero Lastra muy atento retuvo el balón. Pocos minutos después Martín recibió tarjeta amarilla tras arrollar a Quintana.

Los nervios se notaban en los jugadores de Alberto Menéndez. Pocos minutos después de la amarilla a Martín veía otra Pela, por arrollar a Kone. La falta, bastante cercana al área, la puso en juego Iker Alegre directamente a portería, pero Nacho logró detener el balón. Una oportunidad muy clara para el Ceares llegó en el 37, pero Lastra impidió las tablas en el marcador. Los últimos minutos del primer tiempo fueron dominados por el Ceares, pero pese a ello, el 'Indus' logró mantener su ventaja en el marcador.

Tras el descanso, el Ceares saltó al campo con ganas de remontada. Sin embargo, la ocasión fue para el Industrial que gozó de un penalti señalado por mano dentro del área. Nacho atajó el lanzamiento de Pablo Acebal. Tras el penalti, el Ceares se vino arriba y empujó en busca del empate, gozando de alguna oportunidad muy clara. El que no falló fue Kone. Pablo Acebal inició una jugada desde banda, para posteriormente pasarla a Kone que controló y anotó el segundo tanto. No se quedaría ahí el jugador de Costa de Marfil. Minutos después otra jugada iniciada desde el costado llegó a Kone que regateó a los defensas rivales para lanzar a portería vacía y firmar su primer triplete anotador. El encuentro estaba prácticamente sentenciado, con un 3-0 a favor de los locales. Tuvo opción Pablo Acebal de aumentar la cuenta en una contra, pero el extremo gijonés resbaló en el momento decisivo. El Ceares no se rindió e insistió, al menos, para conseguir el tanto del honor para dedicarlo a sus aficionados. No obstante, los 'teyeros' tropezaron con una nueva intervención de Lastra, que despejó de puños el peligro.

El visitante Pela fue expulsado del campo tras ver la segunda tarjeta amarilla en el tramo final del encuentro con el 3-0 en el marcador. Ya en el tiempo añadido, Pablo Acebal se resarció de su error en el penalti y puso el broche a la victoria con el cuarto gol. El triunfo del Gijón Industrial consolida la buena racha de las últimas semanas.