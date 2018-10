«Intentaremos tener más fútbol del que tuvimos hace quince días» José Alberto coloca una barrera durante el entrenamiento. / A GARCÍA José Alberto, técnico del Sporting B, confía en lograr, ante un «rival directo» como es el Arenas, el primer triunfo del curso en Mareo DANI BUSTO GIJÓN. Sábado, 6 octubre 2018, 01:20

«Intentaremos tener más fútbol del que tuvimos hace quince días». Fue la última frase que pronunció en su habitual rueda de prensa previa a los partidos, pero en ella se deja entrever el deseo de conseguirlo. Sabe José Alberto, técnico del Sporting B, que su equipo necesita mejorar su imagen en Mareo y comenzar a puntuar en casa de tres en tres, después de haber arrancado la competición con un empate sin goles frente al Leioa; una derrota ante el filial del eterno rival, y haber rescatado un punto en el último suspiro contra la Real Sociedad B.

El preparador sportinguista confía en que esta «es una buena semana para arrancar», ya que el rival de mañana, el Arenas de Getxo, es un equipo, a priori, «de los de nuestra liga, que va a pelear por la permanencia, como nosotros». En principio, añade, «va a ser un rival directo».

El técnico rojiblanco insiste en la idea de que el Sporting B es un equipo en fase de construcción. Una etapa en la que se va a mantener «muchas semanas más». Sin embargo, afirma que su plantel «ha competido desde el primer día, y lo ha hecho muy bien». Uno de los aspectos a mejorar es la compenetración: «Nos falta entendimiento, tanto entre el cuerpo técnico y los jugadores como entre los propios jugadores». Eso, indica José Alberto, requiere «tiempo», pero matiza que «el equipo va hacia adelante, busca la portería rival y, defensivamente, es compacto».

De momento, a corto plazo, la tarea del filial gijonés pasa por «conseguir en casa los resultados que hemos tenido fuera, para tener ese equilibrio que nos de rendimiento». José Alberto explica también que su plantilla es muy joven y que en determinadas fases de los partidos todavía «no se controlan los tiempos».

Por último, el entrenador sportinguista valora las llamadas de las selecciones sub 21 y sub 19 a Dani Martín y Pelayo Morilla, respectivamente. «Ese es uno de los indicadores que permiten ver que en Mareo se trabaja bien», indica, al tiempo que recuerda que «hace muchos años que no iba ningún guardameta del Sporting a la Selección Sub 21», por lo que supone «un motivo de satisfacción, ya que la importancia de ir con ese equipo es enorme».