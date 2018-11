Las internacionales asturianas de la sub 17 vaticinan un partido «muy igualado» Paula Suárez y María Méndez, en la concentración de Uruguay. / E. C. Paula Suárez, del Sporting, y María Méndez, del Oviedo que están en Uruguay para disputar el Mundial, esperan que se viva un encuentro «vibrante» J. A. G. GIJÓN. Sábado, 17 noviembre 2018, 02:12

Desde muchas partes del mundo se seguirá el partido de esta noche. En Uruguay también. Allí están desplazadas la portera sportinguista Paula Suárez Is y la jugadora del Oviedo María Méndez Fernández para disputar el Mundial sub 17 femenino en el que España es una de las favoritas para llevarse el triunfo. De momento, en el partido inaugural, las discípulas de Toña Is, también asturiana, consiguieron una victoria convincente ante Corea por 4-0, que allana el camino hacia la segunda fase.

En esta primera cita jugó todo el partido la oviedista María Méndez. La jugadora azul vaticina un partido de «enorme tensión» y considera que el duelo se decidirá «por pequeños detalles».

No cree que haya muchas diferencias con derbis anteriores, sostiene la internacional sub 17 que, eso sí, tiene claro que el triunfo se quedará en casa como ocurrió en el duelo de febrero. «Con el apoyo del Carlos Tartiere estoy segura de que ganaremos», subraya.

Un partido «complicado» para el Sporting pronóstica Paula Suárez. Según su opinión, habrá mucho equilibrio de fuerzas y algo de tácticismo por los dos lados. No obstante, a la hora de hacer una predicción no tiene dudas de que la victoria «será rojiblanca».