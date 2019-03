Javi Benítez, Bertín y Bogdan, bajas en el filial para Baracaldo Sábado, 23 marzo 2019, 00:23

Manolo Sánchez Murias comienza su nueva etapa en el banquillo del Sporting este domingo, a partir de las 17 horas. El filial tiene una difícil prueba en Lasesarre, ante el Barakaldo de Aitor Larrazabal. El conjunto rojiblanco no puede permitirse más fallos si quiere remontar el vuelo y escapar de las posiciones peligrosas de la clasificación. El filial, que presentará cambios en el once, no cuenta para este partido con el concurso del meta Javi Benítez, convocado por el primer equipo por la ausencia de Dani Martín, Bertín (en fase de recuperación) y Bogdan (convocado por Ucrania sub 21).