Javi Fuego: «Me gustaría que el mayor número de equipos asturianos estuviera en la máxima categoría posible»

Javi Fuego se formó y llegó a profesional en el Sporting de Gijón. Nunca ha ocultado sus colores y sigue sin hacerlo, pero «como aficionado y asturiano» le gustaría que el «mayor número posible de equipos de la región estuviesen en la máxima categoría posible». Así lo afirmó durante su presentación como nuevo director deportivo de la Federación Asturiana de Fútbol, su primer proyecto profesional «fuera del verde» y al que llega «de forma totalmente altruista», según afirmó el presidente de la entidad, José Ramón Cuetos Lobo. «El Real Oviedo tiene una buena opción de llegar a Primera y sería tener a equipos asturianos en todas las categorías del fútbol español. Soy sportinguista de cuna y me gustaría que también el Sporting pudiese optar a ello», afirmó.

El cargo que asume Javi Fuego, y que empezará a desarrollar en septiembre, con el inicio de la temporada, es de nueva creación. Los objetivos con los que se inicia esta aventura son varios y entre ellos se encuentra poder aportar más futbolistas de la región a las selecciones españolas. El hecho de que ahora no haya apenas asturianos en estos equipos puede deberse a una cuestión «de generaciones», pero «la pretensión es que haya más seleccionables».

Conseguirlo pasa por un trabajo previo en el que Javi Fuego tendrá mucho que decir. «No pretendo que sea una federación donde los jugadores entrenen una vez a la semana y compitan un par de veces al año. Debe ser un vínculo más cercano. Tenemos que crear espacios de mejora para que los jugadores alcancen el máximo nivel y de eso nos aprovechemos todos».

El nuevo director deportivo de RFFPA llega al cargo con mucha ilusión y consciente de que hay muchas «herramientas» de las que se podrá servir ahora para desarrollar su trabajo. En su mente está «ver muchos partidos», pero también acceder a las grabaciones de encuentros y entrenamientos para tener una idea más concreta de los futbolistas de la región. «Queremos tener una base de datos para tener dónde elegir». Esa criba previa deberá servir también para que la RFEF cuente con referencias válidas a la hora de poder contar con jugadores de la región. Con la idea de mantener una «comunicación fluida» con el director deportivo de la nacional llega Javi Fuego, quien cree que es la mejor manera de «dar visibilidad» a esta entidad. «Somos una federación pequeña y en competiciones nacionales a veces hay cierto déficit con otras selecciones más potentes. Pero se puede dar compitiendo bien, creando identidad propia de jugadores asturianos y aportando futbolistas».

Javi Fuego llega al cargo con mucho que aportar, pero también «mucho que aprender». El exfutbolista del Sporting de Gijón inicia una carrera fuera del terreno de juego y, aunque su «prioridad» sigue siendo su familia, un aspecto que podrá compatibilizar con este nuevo trabajo, no quiere «cerrarse puertas». «Es un buen primer paso. Hice los cursos de entrenador y de director deportivo y me gustaron. No sé dónde me veo en el futuro. Este puesto me hace ilusión, estoy cerca de los entrenadores, seguro que voy a aprender mucho de ellos».