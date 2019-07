Javi Izquierdo atrapa otra meta El guardameta sportinguista Javi Izquierdo, en Mareo, antes de unirse a la concentración de la Selección Española Sub 20. / ARNALDO GARCÍA «Cuando vas a la Selección no te das cuenta hasta que estás en casa y lo analizas», explica el joven candasín Campeón de la Slovakia Cup en mayo, el portero juvenil sportinguista se estrenará con España Sub 20 junto a Pelayo Morilla en el torneo del COTIF IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Lunes, 29 julio 2019, 00:18

De la testarudez de Javi Izquierdo (Candás, 2001) en su deseo de situarse bajo palos surgió el último guardameta internacional moldeado en Mareo. Cansado de recorrer el carril derecho de la pista con la camiseta del Victoria de Perlora, todavía en edad benjamín, el candasín decidió apostar por un cambio y enfundarse los guantes para iniciar una prometedora trayectoria como cancerbero.

«Mis padres no estaban convencidos, pero en ese sentido fui un poco cabezón hasta que conseguí jugar de portero», explica el guardameta juvenil, inmerso en la pretemporada con el Sporting B. Superado el ecuador de la semana inaugural de esa puesta a punto a las órdenes de Samuel Baños, recibió la convocatoria de la Selección Española Sub 20 para disputar la trigésima sexta edición del torneo del COTIF, una competición con solera que alberga cada verano L'Alcudia y disputará junto al también sportinguista Pelayo Morilla. «Lo conozco desde benjamines y es un apoyo muy importante», expresa el meta, que volverá a compartir vestuario con el extremo ovetense y escalará un peldaño más en su trayectoria, tras conquistar el pasado mes de mayo con el combinado nacional sub 18 la Slovakia Cup.

«Cuando sales al campo y suena el himno es una sensación muy diferente. Estás representando a un país entero y es lo máximo en lo deportivo», expresa el portero candasín, que con el estreno de su palmarés internacional puso el colofón a una gran temporada. Vivió su bautismo en la máxima categoría juvenil, se entrenó con el primer equipo junto a Diego Mariño, disputó la Copa del Rey y alcanzó las semifinales en el Nacional de Autonomías con la Selección Asturiana Sub 18.

«Estuvo muy bien», afirma el canterano sportinguista, que, al igual que había notado con el paso de Liga Nacional a División de Honor Juvenil, también percibió el salto de nivel en competiciones internacionales, plasmado en el aumento de ritmo. «Los rivales prácticamente eran atletas. Cuando tenías el balón en el pie, quemaba. Los ucranianos y los checos eran jugadores muy físicos», explica el joven meta rojiblanco, que asume como una faceta en la que debe progresar la comunicación con su zaga: «Soy bastante callado en el campo y no me gusta mandar. Es algo que hay que mejorar».

Por el momento hacen ruido sus paradas y su facilidad para aportar en la construcción de la jugada con su precisión en el pase, esa faceta que ha convertido en seña de identidad Marc-André ter Stegen como antes lo hizo Víctor Valdés. Ambos son los referentes del guardameta candasín junto a Iker Casillas por su destreza bajo palos. «Me gusta salir jugando», confiesa quien pasó la temporada 2017-2018 y el grueso de la última campaña a las órdenes de un exportero con experiencia en Primera, Sergio Sánchez.

«Te da siempre consejos. Mejor que él no sabe nadie lo que es estar bajo palos», asegura antes de exponer los matices en su rol derivados del relevo en el banquillo del primer juvenil sportinguista el último curso. «Con Isma, que fue central, teníamos un juego más directo. Con Sergio tenemos muchas jugadas de salida de balón en corto para atraer y ganar los espacios a la espalda de la defensa rival», expone un cancerbero consciente del valor de estar siempre activo: «No soy muy alto, pero me gusta el juego aéreo. En juveniles bajo palos no tienes muchas situaciones, pero en las ocasiones que te lleguen hay que estar preparado para pararlas».

Una década en Mareo

Javi Izquierdo, que llegó al Sporting para enrolarse en el Benjamín B, afronta su último año como juvenil. Una década en Mareo repleta de experiencias, como el torneo alevín conquistado en la localidad gallega de Carballo al superar en la final al Barça, que aquel año solo había caído en esa competición con una generación liderada por Takefusa Kubo, convertido ahora en revelación de la pretemporada madridista a las órdenes de Zidane. También esconde su trayectoria en las categorías inferiores rojiblancas alguna cicatriz competitiva, en forma de remontada sufrida como anfitrión del campeonato de España benjamín ante el Pozo Murcia.

Alegrías y decepciones que se apiñan en un incipiente currículo deportivo en el que ya están escritas las primeras líneas victoriosas con la Selección Española. «No te das cuenta hasta que estás en casa y lo analizas. Allí no eres realmente consciente de lo que estás haciendo», asegura el prometedor guardameta, que en L'Alcudia tendrá a Rusia como primer escollo mañana (22 horas). Afronta la competición con la final del 8 de agosto en el horizonte y la mentalidad con la que se entrena cada semana en Mareo. «Si no, te vuelves loco», afirma el candasín, contento en sus dos primeras semanas bajo las directrices de Samuel Baños y ajeno al efecto dominó en las porterías que pudiese provocar la venta de Dani Martín.

«Cuanto menos lo pienses, mejor. Voy entrenando día a día dando el máximo», explica el guardián rojiblanco, con el objetivo de aumentar su bagaje competitivo la próxima temporada en el juvenil, con el que apunta a la cima. «Tenemos un buen bloque y a ver si aspiramos al liderato», formula. Antes de ello, seguirá acumulando experiencia internacional.