INTERNACIONAL Javi Izquierdo y Morilla alcanzan con España Sub 20 la final del COTIF I. A. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:23

Con los sportinguistas Javi Izquierdo y Pelayo Morilla en sus filas, la Selección Española Sub 20 alcanzó la final del torneo del COTIF en L'Alcudia. El conjunto dirigido por David Gordo derrotó sin apuros a Mauritania y aseguró su plaza en el duelo por el título contra Rusia, tras una hoja de resultados en la que solamente hay un pequeño borrón, la derrota ante Argentina en la segunda jornada, en un duelo disputado en inferioridad numérica desde la primera parte. Javi Izquierdo, que comenzó la pretemporada con el Sporting B pese a encarar su último año de juvenil, defendió la portería española y cosechó su primera victoria en categoría Sub 20. El otro representante de Mareo en la competición, Pelayo Morilla, arrastra una sobrecarga en el pubis y no participó por tercer encuentro consecutivo debido a esos problemas físicos, que le impedirán disputar el partido definitivo mañana.