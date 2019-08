El jeque del Málaga bloquea el debut de Jony con la Lazio Jony, durante un amistoso de pretempora con la Lazio. / E. C. El futbolista asturiano se arriesga a no jugar durante toda la temporada si los dos clubes no resuelven antes su situación VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:14

La Serie A italiana arrancó el pasado fin de semana sin Jony. El extremo cangués, incorporado este verano a la disciplina de la Lazio, no ha podido debutar con su nuevo equipo por decisión del jeque propietario del Málaga, Abdullah Al-Thani, que se niega a enviar su tránsfer internacional a la entidad romana. Sin ese documento, Jony no podrá estrenarse en partido oficial con la camiseta de la Lazio pese a que la patronal italiana dio el visto bueno a su contrato hace ya varias semanas.

La situación de Jony se encuentra enquistada desde que arrancó el verano. Tras concluir su cesión al Alavés, donde exhibió un altísimo nivel a las órdenes del 'Pitu' Abelardo, el exjugador del Sporting contó con varias propuestas de primer nivel de cara al nuevo curso. Su contrato con el Málaga, club propietario de sus derechos federativos desde 2016, incluye una cláusula por la que puede salir cedido a cualquier equipo de la máxima categoría en caso de descenso a Segunda de la entidad malaguista, siempre y cuando ese club se haga cargo de forma íntegra de la ficha del jugador. Esa fue la opción a la que se acogió Jony el pasado verano para irse al Alavés, y la vía que encontró el pasado mes de junio para fichar por la Lazio.

La operación, sin embargo, ha topado con la negativa de Abdullah Al-Thani, que interpreta de diferente manera la cláusula. El jeque del Málaga y sus asesores entienden que la opción de salida solo es válida para equipos de la Primera División española, nunca del extranjero.

Jony llegó a Roma el pasado 10 de julio y posó en el aeropuerto con la bufanda de su nuevo equipo, pero no ha llegado a ser presentado de forma oficial. El extremo de Cangas del Narcea, eso sí, ha completado la pretemporada de su nuevo equipo con total normalidad, con participación incluso en sus partidos amistosos.

A Jony le queda un año de contrato con el Málaga. A partir del próximo enero será libre de negociar con cualquier equipo que esté interesado en hacerse con sus servicios después del 1 de julio de 2020. Su situación en la Lazio, no obstante, se complica a medida que transcurren las semanas. El jeque del Málaga exige los doce millones de su cláusula de rescisión y no está dispuesto a facilitar su salida hacia la Lazio pese a que supondría un importante alivio a las limitaciones salariales del club andaluz. De no encontrar solución, Jony se arriesga a pasar un año en blanco.

Dos precedentes muy recientes juegan a favor de la estrategia de Al-Thani. Ricca y Michael Santos, con la misma cláusula que Jony en sus contratos, han abandonado el Málaga después de que el Brujas y el Copenhague hayan aceptado asumir un traspaso.