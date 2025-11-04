El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
SEGUNDA RFEF

Jorge Fernández asume el reto de intentar salvar al Lealtad de Villaviciosa

El avilesino, que hizo campeón de Primera Asturfútbol al Sporting C la pasada campaña, formaba parte del cuerpo técnico de Luis Arturo

Sanuel Osorio

Villaviciosa

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

El Club Deportivo Lealtad anunció ayer el nombramiento de Jorge Fernández como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico avilesino, que ya formaba ... parte del cuerpo técnico negrillo como segundo entrenador, asume el mando tras la destitución de Luis Arturo el pasado lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  8. 8

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  9. 9 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  10. 10 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jorge Fernández asume el reto de intentar salvar al Lealtad de Villaviciosa

Jorge Fernández asume el reto de intentar salvar al Lealtad de Villaviciosa