Jorge Fernández asume el reto de intentar salvar al Lealtad de Villaviciosa

El Club Deportivo Lealtad anunció ayer el nombramiento de Jorge Fernández como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico avilesino, que ya formaba ... parte del cuerpo técnico negrillo como segundo entrenador, asume el mando tras la destitución de Luis Arturo el pasado lunes.

Jorge conoce bien la casa maliaya. El exfutbolista vistió la camiseta del Lealtad durante varias etapas de su carrera y, de hecho, se retiró como jugador en el propio club a mitad de la pasada temporada. Poco después, inició su trayectoria en los banquillos al frente del Sporting C, conjunto con el que logró proclamarse campeón de Primera RFFPA aunque sin poder ascender a Tercera Federación.

Tras no renovar su vínculo con el filial rojiblanco el pasado verano, Jorge Fernández regresó a Villaviciosa para integrarse en el cuerpo técnico del Lealtad como mano derecha de Luis Arturo. Ahora, el club ha decidido confiarle la dirección del equipo en un momento delicado de la temporada.

El conjunto maliayo atraviesa una situación complicada en la Segunda Federación, con tan solo cuatro puntos en nueve jornadas y sin conocer todavía la victoria. Revertir esta dinámica será el principal desafío del nuevo entrenador, que afronta su segunda experiencia en los banquillos sénior.

El estreno de Jorge Fernández al frente del Lealtad llegará este domingo a domicilio ante el Coruxo, rival que marca actualmente la posición de 'play out' de descenso y que aventaja a los negrillos en cuatro puntos. Un triunfo permitiría al equipo de Villaviciosa reengancharse a la lucha por la permanencia y ganar confianza en una plantilla que, pese a los resultados, cuenta con potencial para escalar posiciones.

El club confía en que el cambio de rumbo en el banquillo suponga el impulso necesario para empezar a sumar victorias y salir del fondo de la clasificación.