El próximo 20 de noviembre, el Hotel Artiem acogerá la XIV edición de los Premios Quini. La Federación de Peñas del Sporting, en colaboración ... con EL COMERCIO, volverá a reconocer a los mejores goleadores del fútbol asturiano en el curso pasado, más de un lustro después de su última entrega. De todo ello da cuenta Jorge Guerrero (Gijón, 1972), presidente del colectivo de aficionados.

–¿Por qué vuelven los Premios Quini ahora?

–Bueno, los últimos creo que habían sido en la temporada 2019-2020. Vino la pandemia, que nos impidió celebrar las siguientes ediciones. Después un año queríamos que el invitado fuese Luis Rubiales, pasó lo que pasó. Otro año Pedro Rocha, su sucesor, y pasó lo que pasó...

–Así que este año han decidido que mejor que el embajador no sea un cargo federativo...

–Totalmente, y por eso este año los va a entregar David Villa. Mejor goleador de la Selección Española, ganador en varias ocasiones del propio Premio Quini. Es un ejemplo dentro y fuera y creo que es el mejor embajador posible para estos premios.

–¿Vuelven para quedarse los Premios Quini?

–Claro. Los Premios Quini están institucionalizados. Son un evento más para la Federación, como la concentración anual de peñas. Sí que es cierto que esas situaciones que se nos dieron, lo de la pandemia y los presidentes de la Federación, nos obligaron a parar unos años.

–¿Van a seguir premiando a las categorías del fútbol base asturiano?

–No, este año por un tema operativo hemos decidido que solo van a concederse a las categorías adulto, desde Primera División a Primera Asturfútbol. También hay cuatro premiadas en el fútbol femenino. Y en fútbol base solo el máximo goleador de División de Honor.

–Siete años y medio ya sin Quini. Importante también estos actos para recordar la figura de 'El Brujo', ¿no?

–Sí, estos premios nacen de la mano de Quini y a partir de ahí se fueron entregando año a año. Una vez fallece Quini seguimos con ese legado. Estará la familia de Quini, los presidentes de las peñas. Sporting y Oviedo van a estar invitados, como todos los partidos políticos. El fútbol, como decía Quini, nos une. Y Quini une y unía a todo el mundo. Une a todos los partidos políticos. Aquí no hay colores. Es un acontecimiento donde juntas a todo el mundo.

–Parece que el fútbol asturiano no atraviesa su mejor momento en cuanto a producción de talento, sin ningún internacional.

–Se nota, sí. Y mire que hemos tenido a Villa, Mata o Cazorla, y antes a Luis Enrique o Abelardo. Pero es que estamos en un momento en que es muy difícil llegar a la Selección Española. Son unos pocos los que lo hacen, esos que están tocados por una varita, pero hay una rivalidad y competencia muy grandes. Nosotros tenemos jugadores muy buenos, pero hay mucha calidad en los jugadores nacionales.

–De hecho, tanto en Primera (Diego López) como en Segunda (Nacho Méndez y Gaspar) han ganado jugadores que no destacan por ser grandes goleadores.

–Es sorprendente, sí. Y si tuviéramos que tirar de las orejas al Sporting creo que sería para que apostasen más por estos chavales de la cantera. Estás viendo jugadores que están desde pequeños aquí para acabar apostando por talento que viene de fuera. Diluye un poco todo ese trabajo de cantera y la verdad que es una pena para todos. Echamos de menos que se apueste por alguno de ellos para el primer equipo, aunque sea en el rol de delantero suplente.

–De todos los ganadores, ¿alguna debilidad personal?

–A mí siempre me ha gustado mucho Santamaría. Lo conozco desde pequeño, ya de cuando estaba en el Inmaculada. A Diego López evidentemente lo sigo y me gusta muchísimo. A ver si tiene la suerte de seguir haciendo carrera en Primera División. En clave Mareo han salido buenos goleadores en estos últimos años, pero se han tenido que buscar la vida fuera.

–Reseñable también la apuesta por el fútbol femenino, con cuatro premiadas.

–Todos estamos comprometidos con el futbol femenino y Quini lo estaba. Recuerdo que a él le encantaba y ahora está ya mucho más normalizado que cuando empezamos a entregar estos premios. Hay que ponerlas en valor porque se lo merecen.

–En clave Sporting, ¿cómo ve el curso?

–A pesar del tropiezo del último día, creo que la temporada por ahora va bien, pero esto es una montaña rusa y llevamos con montañas rusas bastante tiempo.

–¿Qué le pediría al club?

–Pues mire, vamos a pedirle al club que aumente a 700 el número de entradas en El Molinón para la afición visitante porque lo que ofrezcamos nosotros es lo que nos van a dar cuando viajemos.