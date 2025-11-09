El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge Guerrero, en el edificio SPACES, sede actual de EL COMERCIO. DAMIÁN ARIENZA

Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas del Sporting y promotor de los Premios Quini

Jorge Guerrero: «El fútbol y Quini nos unen a todos: en estos premios no hay colores»

El Hotel Artiem acogerá el 20 de noviembre los galardones que llevan el nombre de 'El Brujo' y que distinguen a la élite del fútbol asturiano

Iván García

Iván García

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

El próximo 20 de noviembre, el Hotel Artiem acogerá la XIV edición de los Premios Quini. La Federación de Peñas del Sporting, en colaboración ... con EL COMERCIO, volverá a reconocer a los mejores goleadores del fútbol asturiano en el curso pasado, más de un lustro después de su última entrega. De todo ello da cuenta Jorge Guerrero (Gijón, 1972), presidente del colectivo de aficionados.

