Irradiando la cercanía y calidez de siempre, casi como si el contacto con José Luis Oltra (Valencia, 1969) nunca se enfriase por mucho tiempo ... que uno pase sin hablar con él, el técnico analiza con EL COMERCIO el inicio de la temporada en Segunda, categoría que conoce de 'pe a pa'. No en vano, Oltra ha dirigido 424 partidos en la División de Plata. Ahora está a la espera de destino. Pero, mientras tanto, forma parte de la novedosa comisión de especialistas que plantean al CTA jugadas polémicas de cada jornada para ser analizadas públicamente.

–¿Cómo lo lleva?

–Bien. Pero como siempre digo, soy entrenador y lo que quiero es entrenar. Cuando acepté colaborar y poner mi experiencia al servicio de esta iniciativa, que me parece muy buena, dejé claro que, en el momento que tuviera algún equipo, saldría de la comisión.

«Nunca tuve una reunión con el Sporting. Con el Oviedo sí, cuando salí del Granada»

–¿Y cómo ve este movimiento del CTA del que forma parte?

–Es una buena iniciativa, pionera, de querer abrir un poco todo. Dar transparencia y explicar situaciones y reglas del juego para saber por qué se toman las decisiones. Somos, muchas veces, desconocedores de la normativa.

–¿Y cuál es su papel?

–Elegir jugadas. No hacemos nada más. Se nos marcaron una serie de criterios: que fueran jugadas didácticas, que se pudieran explicar y que no fueran siempre de los mismos equipos. Que no mirásemos las camisetas ni quién era el árbitro del partido. Lo que hacemos es elegir esas jugadas que nos parece que son susceptibles de ser explicadas. Ni las valoramos ni las explicamos.

–¿Tienen libertad para escoger?

–Totalmente. Eso lo dejamos claro desde el primer día. La comisión, que formamos Fernando Morientes, José Ramón Sandoval, José Luis Sánchez Vera y yo, no tiene ninguna coacción por parte de nadie, desde luego.

–¿En qué momento está de su carrera a los 56 años?

–Sé que estoy en mi mejor momento. Con 56 años es cuando más bagaje y experiencia tengo. A lo mejor le digo también a los 60 que es mi mejor momento (risas). La experiencia, haber tenido recorrido, haber vivido muchas situaciones, me hace acumular conocimiento. Creo que soy mucho mejor entrenador ahora que, encima, hay más medios. Los cuerpos técnicos son más numerosos y están más preparados. Intento estar actualizado, hacer cursos, enterarme de lo último.

–Y la experiencia es un grado.

–Tener en torno a 430 partidos en Segunda, 80 en Primera, 130 casi en Primera RFEF... Llevo ya un tiempo entrenando. Con 56 años me siento bien físicamente, joven, con ilusión. Pero esto no es una cuestión de cómo me veo yo, sino de cómo me ven los directores deportivos o los presidentes. Toca esperar.

–¿Le marcó mucho el partido de Elda del año pasado contra el Sporting?

–Nos marcó, sí. Nos marcaron tres o cuatro partidos: el del Levante, el del Racing de Ferrol, el del Córdoba y el del Sporting. Ese partido era el que podía meter de lleno al Sporting en nuestra pelea, con dudas, porque acababan de cambiar de entrenador. En la primera parte no estuvimos bien y el Sporting, haciendo un partido muy serio atrás, se adelantó. Luego, en la segunda, hubo decisiones, no digo que perdiéramos por el árbitro, pero el segundo gol del Sporting, que nos hace daño, que es el penalti… Tuvimos la sensación de que pudo haber una falta previa. Un gol que se nos anuló al final. De todas formas, no digo que el Sporting no mereciera ganar ese partido. Hizo un partido muy serio y que le dio margen y confianza en el tramo final.

–¿Vio el último partido del Sporting contra el Zaragoza?

–Sí. Tuvo dos partes muy diferenciadas. En la primera, el equipo dio continuidad a lo que estaba haciendo en los últimos partidos con Borja. Se puso por delante en una acción a balón parado, un buen gol, pero luego llegaron las lesiones y, sobre todo, la expulsión de Dubasin, que condiciona la segunda parte. El Sporting pasó a jugar con un 5-3-1, a defender en un bloque muy bajo y a hacer una defensa de área muy buena. Creo que no sufrió mucho. Hizo un partido muy completo para llevarse tres puntos de nuevo. Se vio un equipo en la segunda parte práctico, que sabía qué tenía que hacer.

–¿Nunca tuvo la posibilidad de entrenar al Sporting?

–Sinceramente, no. O bien porque cuando estaba en disposición de hacerlo, como ahora, no tuve la llamada. O, también, cuando a lo mejor estaba en otros momentos y era más apetecible para los clubes por decirlo de alguna manera, a lo mejor no he estado disponible o el Sporting no ha pensado en mí. La realidad es que no he tenido nunca una reunión con el Sporting, así como con el Oviedo, por ejemplo, sí que la tuve con la anterior propiedad, cuando salí de Granada.

–Siempre se ha sentido muy vinculado a Asturias. ¿Por qué?

–El otro día venía hablando con un asturiano de cómo se vivía el fútbol en Asturias. Nunca he podido entrenar ahí, pero me encantaría hacerlo, sobre todo por cómo se vive el fútbol. He tenido relación con mucha gente que vivía en Asturias. Todo el mundo sabe de mi amistad con Manolo (Preciado). A Quini le quería muchísimo. No me estoy dejando querer, ¡eh! (Risas). Pero Manolo era para mí especial. Un tipo muy positivo, un ejemplo. Irradiaba optimismo. Te animaba siempre. Era humilde, currante y, sobre todo, buena gente. Conectábamos muy bien y quedábamos cada verano por aquí por Valencia. Siempre lo tengo muy presente.

–¿Y Quini?

–No he visto persona más bondadosa con todo lo que fue en el mundo del fútbol. A veces todavía gasto la broma a muchos jugadores cuando están empanados: «¡Espabila, que a Quini ya lo han liberado!». Es verdad que ahora algunos jóvenes ya me miran sin entender qué quiero decir. Se lo conté alguna vez al propio Quini y se moría de la risa.

–¿Es la Segunda más abierta que recuerda?

–Esta categoría se define por la igualdad. Este año, lo que creo, es que esta igualdad se traduce en estar todo abierto, tanto por arriba como por abajo. Favoritos en Segunda hay dieciocho y para descender, si preguntas al principio, nadie tiene ese pensamiento. Pero este año está abierto porque entre descenso y 'play off' hay muy pocos puntos. Ya se ha cambiado varias veces de líder, de equipos que están dentro se van fuera. El Sporting es el mejor ejemplo. Está todo muy abierto. No apostaría, además de que lo tenemos prohibido, por nadie

–¿Cómo ve al Sporting?

–Creo que tiene una buena plantilla. Está siendo un equipo de rachas. Muy buena al principio, mala después, buena ahora con Borja. Asier me parece un entrenador muy serio, conocedor de la categoría, pero los entrenadores al final somos esclavos de los resultados y de los contextos y de las expectativas, y somos los que pagamos el pato cuando las dinámicas no son buenas. A Borja también lo conozco. Quizá no tanto como a Asier, porque no nos hemos enfrentado tantas veces, pero lo conozco. Es un chico muy preparado, joven, transmite bien y sus equipos con reconocibles. El Sporting es un equipo bien armado, sabe lo que hace.

–¿Quién le llama la atención?

–Gelabert me gusta mucho. También Dubasin, Otero, que es un delantero muy incómodo para los rivales porque no para... A Perrin no lo conocía y me parece muy bueno. A Pablo Vázquez sí, porque creo que debutó estando yo en Córdoba. Es muy serio, muy seguro. No es un diez en nada, pero nunca te va a dar una nota por debajo del cinco en nada. Creo que el Sporting ha dado un pequeño pasito con la plantilla y, si coge regularidad, dará mucha guerra. Estoy convencido de que va a estar en el grupo de arriba, no sé si en ascenso directo, 'play off', pero con los de arriba.

–¿A qué jugador de todos se llevaría a alguno de sus equipos?

–He dicho varios nombres… A Álex Corredera, que no se lo he nombrado, me lo llevaría siempre. Lo he sufrido, me ha hecho gol en alguna ocasión, es completo, juega bien, tiene trabajo. Me gusta mucho. También es verdad que, salvo a Pablo, creo que no he entrenado a ninguno. Cuando conoces a los jugadores de verdad es cuando los entrenas.