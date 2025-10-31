El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oltra, la pasada temporada, durante su etapa en el Eldense. E. C.

Entrenador y miembro de la comisión de especialistas que colaboran con el CTA

José Luis Oltra: «Estoy convencido de que el Sporting de Gijón va a estar en el grupo de arriba; está bien armado»

«En la comisión elegimos jugadas de cada jornada para que sean explicadas. Somos, muchas veces, desconocedores de la normativa»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:14

Irradiando la cercanía y calidez de siempre, casi como si el contacto con José Luis Oltra (Valencia, 1969) nunca se enfriase por mucho tiempo ... que uno pase sin hablar con él, el técnico analiza con EL COMERCIO el inicio de la temporada en Segunda, categoría que conoce de 'pe a pa'. No en vano, Oltra ha dirigido 424 partidos en la División de Plata. Ahora está a la espera de destino. Pero, mientras tanto, forma parte de la novedosa comisión de especialistas que plantean al CTA jugadas polémicas de cada jornada para ser analizadas públicamente.

