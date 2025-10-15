El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José María Lana, durante un entrenamiento con la Selección de Siria Absoluta. J. M. L.

El asturiano José María Lana clasifica a Siria para la Copa Asiática

Este triunfo supone un hito personal para el técnico mierense, que cumple poco más de un año al frente del equipo

Samuel Osorio

GIJÓN.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:09

Comenta

La selección nacional de Siria, dirigida por el técnico mierense José María Lana, ha logrado la clasificación para la Copa Asiática 2027 con dos jornadas ... de antelación tras imponerse por 0-3 a Myanmar en Yangón. El conjunto sirio selló su pase al torneo, que se disputará en Arabia Saudí, tras ganar los cuatro partidos disputados en el Grupo E, dejando atrás a Myanmar, Afganistán y Pakistán.

