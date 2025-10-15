El asturiano José María Lana clasifica a Siria para la Copa Asiática

La selección nacional de Siria, dirigida por el técnico mierense José María Lana, ha logrado la clasificación para la Copa Asiática 2027 con dos jornadas ... de antelación tras imponerse por 0-3 a Myanmar en Yangón. El conjunto sirio selló su pase al torneo, que se disputará en Arabia Saudí, tras ganar los cuatro partidos disputados en el Grupo E, dejando atrás a Myanmar, Afganistán y Pakistán.

El encuentro, disputado en el Thuwunna Stadium de Yangón, la ciudad más poblada del hermético país del sudeste asiático, fue mucho más complicado de lo que refleja el marcador. Aunque Siria ya había goleado por 5-1 a Myanmar en la tercera jornada, hace apenas unos días, el técnico español ya advertía en la previa que el duelo sería «duro y diferente». Y así fue pues, a pesar del dominio claro de los visitantes, el marcador no se abrió hasta el minuto 79, cuando Pablo Sabbag convirtió el primero de sus dos tantos. El delantero de origen colombiano firmó un doblete decisivo, mientras que Mohammad Alsakhadi completó la goleada en el tramo final.

Este triunfo supone un hito personal para el entrenador José María Lana, que cumple poco más de un año al frente del equipo sirio. Llegó tras la dura eliminación del conjunto en el camino al Mundial 2026, cuando aún estaba Héctor Cúper al frente. Bajo su dirección, Siria afrontó la repesca asiática como clara favorita de su grupo y ha respondido con autoridad, sumando 12 puntos de 12 posibles y tres porterías a cero.

Para Lana, este es su primer logro como seleccionador absoluto después de una destacada trayectoria en las categorías inferiores de la Selección Española. En 2024, guió a España al título en el Europeo Sub 19, habiendo dirigido con anterioridad a los conjuntos sub 15 y sub 16. Además, su experiencia también incluye haber formado parte del cuerpo técnico que ganó el Europeo Sub 21 en 2019 y que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Esta será la tercera participación consecutiva de Siria en la Copa Asiática, que no deja de estar presente en los torneos continentales pese a la inestabilidad que parece rodear al país. En 2019 quedó última en su grupo, mientras que en 2023 alcanzó los octavos de final. Ahora, con una generación más madura y la dirección táctica del asturiano, el equipo aspira a superar sus registros históricos.

El plantel sirio está conformado mayoritariamente por jugadores que militan en ligas árabes, aunque también incluye futbolistas de la diáspora, particularmente en divisiones menores de países escandinavos, una consecuencia del vínculo migratorio entre Siria y esa región. Esta mezcla de talento local y experiencia internacional ha sido una de las claves del sólido rendimiento sirio.

Con el boleto ya asegurado, Siria buscará en las próximas ventanas internacionales cerrar su grupo con puntaje perfecto y preparar con tiempo su participación en el torneo continental, que tendrá lugar en Arabia Saudí, en el que sueña con ser una de las revelaciones bajo la batuta de un entrenador que ya dejó huella en el fútbol formativo español y ahora quiere hacer historia en Oriente Medio.