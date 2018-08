Joselu, el objetivo oviedista para reforzar su delantera, no participó en el amistoso que el Granada disputó ayer en Cartagena. Por tercer encuentro consecutivo, no fue empleado por el técnico Diego Martínez, que parece resignarse a la idea de no contar con el atacante onubense para la próxima campaña. El club carbayón mantiene bien encaminada la operación para su fichaje.