Juanín rescata un punto para el Ceares

El cearista Juanín, que logró el gol del empate, observa el balón ante su compañero Pablo Martínez y Pevida.

El Ceares rescató un punto en el tiempo de prolongación de la segunda mitad gracias a un penalti transformado por Juanín. El lanzamiento del atacante 'teyero' desde los once metros neutralizó (1-1) la diana con la que Pelayo había puesto en ventaja al Siero al filo de la hora de un partido con muy poca brillantez.

Ambos equipos ya comenzaron el choque titubeantes, con ritmo lento. La primera llegada peligrosa corrió a cargo del Siero, con una internada de Valiente, que cedió el cuero a Carlinos para que conectase un zurdazo que desvió con la cabeza Juan Carlos para que no terminase en el fondo de la meta local. Respondieron cinco minutos más tarde los cearistas, con un córner botado por Pablo Martínez que Kike evitó que se convirtiese en gol olímpico con una buena intervención. El balón rechazado le llegó a Rafa Felgueroso, que lo remachó con un testarazo desbaratado bajo palos por Pelayo. Aunque los gijoneses asumieron las riendas del juego, el Siero acarició el gol tras un remate de Pevida que Nacho no logró sujetar y estuvo a punto de remachar Valiente, pero Rafa Felgueroso apareció para evitar el tanto visitante. Tras un buen inicio local de segunda parte, en pleno arreón cearista, Pelayo cabeceó a la red una falta botada por Pevida y peinada por Edu. Un golpe contestado desde los once metros, tras un agarrón de Juan a Huguín que Juanín aprovechó para firmar las tablas.