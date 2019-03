Fútbol internacional Los jugadores de la Albiceleste, felices con la vuelta de Messi: «Es el mejor» Messi sigue, sentando sobre un balón, el partidillo de sus compañeros con el que terminó el entrenamiento de la selección argentina. / Benjamin Cremel (Afp) El rosarino no participó en los partidillos con los que la selección argentina finalizó su segunda jornada de entrenamientos en Valdebebas, pero estará el viernes ante Venezuela en el Metropolitano ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 19 marzo 2019, 21:24

Leo Messi no participó en los partidillos con los que la selección argentina concluyó su segunda jornada en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El rosarino sí trabajó con sus compañeros durante la sesión pero siguió sentado sobre un balón y departiendo con Gonzalo 'Pity' Martínez, delantero del Atalanta United, la última parte de la misma, en la que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, organizó enfrentamientos de ocho contra ocho más dos porteros divididos en varios grupos. Sus compañeros aclararon que al astro del Barcelona no le ocurría nada y que está en plenas condiciones para saltar el viernes al césped del Wanda Metropolitano, donde volverá a enfundarse la camiseta albiceleste que no luce desde que la selección sudamericana cayese en octavos de final del Mundial de Rusia ante Francia.

Sonríe la Albiceleste al ver de nuevo a su capitán y máximo artillero histórico. Su vuelta ha insuflado ánimo a los convocados por Lionel Scaloni, que el pasado mes de noviembre abandonó su condición de interino como seleccionador y que no pudo contar en las seis anteriores citaciones con el '10'. «Todo el mundo sabe de la importancia de Messi. Tenerlo en el equipo lleva a cosas impensables», destacó al término de la sesión Walter Kannemann, central del Gremio de Porto Alegre que, junto al portero Esteban Andrada, el centrocampista Iván Marcone y el delantero Darío Benedetto, todos ellos de Boca Juniors, y el atacante Gonzalo 'Pity' Martínez, se incorporaron a la convocatoria este martes para completar el combinado que, además del amistoso contra Venezuela de este viernes, encarará a Marruecos el martes 26 en Tánger. Kannemann, que ha sonado como posible recambio de Diego Godín en el Atlético en caso de salida del zaguero uruguayo, restó importancia a la decisión de Messi de abandonar temporalmente la selección tras el Mundial de Rusia. «Jugadores de talla mundial como Messi tienen una gran presión y a veces es mejor tomar un descanso, cargar pilas y volver con toda la fuerza», indicó el zaguero, que no quiso entrar en los rumores que le sitúan en la órbita del club rojiblanco.

Juan Musso, guardameta del Udinese que podría efectuar su debut como internacional en uno de los dos duelos que tiene Argentina en este parón, coincide con su compañero a la hora de resaltar su alegría por compartir vestuario con Messi. «El regreso de Messi tiene una importancia grandísima porque es el mejor. Tenemos la suerte de tenerlo, estamos muy contentos con eso y disfrutando de tenerle», manifestó. En la misma línea se pronunció Guido Rodríguez, centrocampista del América de México que pugna por un puesto en la medular ante Venezuela, donde con casi toda seguridad Scaloni volverá a apostar por Paredes y Lo Celso para el eje del centro del campo. «Es muy lindo que haya vuelto, para nosotros es muy importante estar con el mejor del mundo», apuntó el ex de River Plate. «Es muy bueno que esté con nosotros. Es un jugador fundamental y estamos trabajando para que esté cómodo», completó Iván Marcone.

Nueva camiseta para la Copa América

Si nada se tuerce de aquí al viernes, Messi saltará al césped del Metropolitano defendiendo los colores de Argentina, algo que no pudo hacer hace un año, cuando también acudió a Valdebebas con la expedición que por entonces tutelaba Jorge Sampaoli para preparar aquel duelo con España del 27 de marzo de 2018 que concluyó con goleada de La Roja (6-1). Un encuentro que finalmente se perdió por fatiga muscular. Y lo hará en un momento pletórico. Con 39 goles entre todas las competiciones, a seis ya de los que marcó el curso anterior, y encabezando la Bota de Oro con 29 tantos en Liga, tres más de los anotados por el francés Kylian Mbappé en la Ligue 1, lidera también la tabla de artilleros de la Champios con ocho dianas, las mismas que Robert Lewandowski.

Messi fue además la percha empleada para presentar este martes la nueva camiseta que lucirá el combinado en la Copa América Brasil 2019, que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio, donde el rosarino tratará de quitarse la espina que tiene clavada defendiendo los colores de su país tras rozar por tres veces el título de este torneo igual que ocurriese en el Mundial de Brasil 2014, donde el tanto de Mario Götze le apartó de la gloria. El diseño elegido por Adidas incluye las tradicionales líneas celestes sobre fondo blanco de la elástica algo más difuminadas, mientas que el pantalón emplea un color azul oscuro.