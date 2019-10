ACUERDO El juvenil empezará el domingo a jugar partidos en el Suárez Puerta S. M. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:12

El Real Avilés juvenil de División de Honor comenzará el domingo, a partir de las 12 horas frente al Real Oviedo, a disputar partidos en el Suárez Puerta las veces que no pueda jugar en el Muro de Zaro. «La Fundación Deportiva Municipal nos hizo llegar hace unas semanas un calendario, y ya sabemos cuando podemos jugar y cuándo no en el Muro de Zaro», explica el director de la escuela, Ulpiano Cervero. «Una vez conocido esto, hablamos con el primer equipo y nos permitieron jugar en el Suárez Puerta, por lo que no pisaremos más La Toba esta temporada». El vetusto estadio de Llaranes acogerá este fin de semana tres partidos -el tope fijado-: dos del Pasek Belenos el sábado y uno, el del Llaranes, en la matinal del domingo.