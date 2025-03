La liga española se reanuda

VÍCTOR M. ROBLEDO / MARÍA SUÁREZ Martes, 9 de junio 2020 | Actualizado 11/06/2020 11:02h. Compartir

Puerta cerrada. Las peñas del Sporting y del Oviedo se preparan para un desenlace de la temporada atípico sin su presencia en las gradas.

Los aficionados asturianos al fútbol vivirán el inicio del verano con una emoción inesperada, pero también con una sensación muy extraña. El Sporting y el Oviedo se juegan la temporada en apenas mes y medio, tras un largo parón que nadie sabe a ciencia cierta cómo habrá afectado a las dinámicas de los equipos y sin el apoyo de su incondicional público. A puerta cerrada por culpa de la pandemia, El Molinón y el Carlos Tartiere presentarán una imagen más propia de una postal para coleccionistas que de un partido de fútbol.

Ampliar Pareja en la vida y rivales en el fútbol, Luis, oviedista, y Mónica, sportinguista, frente a frente, junto al estadio de El Molinón. Arnaldo García

Las peñas del Sporting, uno de las señas de identidad de la entidad, ya se están movilizando para apoyar al equipo desde la distancia y, de paso, amortiguar la extrañeza de no poder acudir al estadio a ver los cinco partidos que les quedan a los hombres de Djukic como locales antes de acabar el curso. «El valor activo del club es su propia afición. Nos da una pena inmensa no poder entrar en El Molinón y no poder acudir como visitantes a otros estadios», admite Xuacu Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco.

Ampliar En el bar. Xuacu Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco, reunirá a sus compañeros en su local de El Llano, La Regence J. C. Tuero

Los tres últimos meses sin fútbol han resultado muy raros para los aficionados. Arturo Sánchez, de la peña Isma, reconoce que ha echado de menos el acudir a El Molinón. «Es un acto cotidiano de todas las semanas. En la peña hablamos de los partidos, tomamos un café... Ya hay ganas de que vuelva la Liga», explica el popular peñista. En una línea similar se expresa Luisma Vázquez, tesorero de la peña El Llavianu, que considera acudir al fútbol como «una cultura familiar». Alberto de la Fuente, presidente de la peña Mieres del Camino, se tomó la ausencia con filosofía:«La primera semana se hizo extraño, pero luego, viendo cómo estaban las cosas, el fútbol quedó apartado y no fue tan necesario».

Ampliar Museo. El popular 'Milinko' tiene un santuario sportinguista en una de las habitación de su casa. J. C. Tuero

Roberto Narváez 'Milinko', de la peña La 1905, es un habitual en prácticamente todos los desplazamientos del Sporting y rara vez se pierde un partido en El Molinón, salvo que sus compromisos laborales se lo impidan. Ahora cambiará la grada del estadio por algún bar para ver el desenlace de la competición junto a sus compañeros, siempre respetando las medidas de seguridad. «Creo que intentaremos verlo siempre en el Espicha Park, que es donde hacemos las previas de los partidos», cuenta. Milinko afronta, además, estos dos meses con energías renovadas. «Soy optimista y espero que a última hora podamos meternos por lo menos en puestos de play-off».

Ampliar Listo para el regreso. Juan Luengos, presidente de la peña El Cruce de Posada de Llanera, posa con una bandera rojiblanca. Imanol Rimada

Juan Luengos, de la peña El Cruce de Posada de Llanera, se reunirá en la sede junto a algunos socios. «Tenemos dos pantallas gigantes y creo que veremos los partidos aquí. Haciendo un cálculo con las medidas de seguridad actuales creo que podemos estar en el bar unas treinta personas en esta fase», explica. Luengos también nota que «la gente ya tiene ganas de Liga», aunque ha seguido la Bundesliga y cree que el fútbol que se verá en la reanudación cambiará mucho. «Ahora ya se van poco a poco soltando, pero en el primer partido ni se tocaban, no había agarrones. Eso tendrá que acabarse en algún momento».

Ampliar Sede. Luisma Vázquez y Celestino Álvarez, de la peña El Llavianu, con Javi, dueño del popular establecimiento gijonés. Paloma Ucha

Luisma Vázquez lamenta que se pierda «el sonido del fútbol», aunque la nueva normalidad traerá también imágenes que parecían imposibles hace apenas tres meses. «Ahora hay tecnología para todo y hasta se pueden poner espectadores virtuales. Todo se andará, porque estamos a las puertas de la transformación digital, en la pausa de la cuarta revolución industrial. Si lo ven Biempica, Molinucu y toda esa generación, alucinarían», comenta entre bromas.

En la peña el Llavianu se reunirán para ver juntos algunos partidos, bien sea en su sede o en bares de la calle Capua. «Al final somos un grupo de amigos alrededor del Sporting», resume Luisma Vázquez. En la peña Mieres del Camino presidida por Alberto de la Fuente ya han hablado de quedar en el Bar Xaréu, su punto de encuentro habitual. La peña Sentimiento Rojiblanco se reunirá en su sede, la cafetería La Regence.«Es el templo del sportinguismo de El Llano desde hace trece años y cada vez que juega el Sporting, en la Regence es un día sagrado», cuenta Xuacu Rodríguez, que no oculta que «puede ser difícil que los aficionados no celebren apasionadamente los goles de su equipo». Arturo Sánchez, por su parte, tiene un plan más familiar, «con mi nieto Iyán en casa, que se pone siempre la camiseta del Sporting, y con mi mujer».

Ampliar Cuenca minera. José Luis Tobías y Alberto de la Fuente, en El Xaréu, sede de la peña Mieres del Camino. Pardo

Los peñistas rojiblancos consultados mantienen la esperanza de celebrar algo grande dentro de dos meses, aunque sea de una forma muy diferente la habitual en fiestas anteriores. Xuacu Rodríguez valora que Djukic «ha tenido tiempo para trabajar con el equipo». Arturo Sánchez vaticina que sufrirá poco «porque vamos a ganar bastantes partidos». Juan Luengos recalca que «todos los equipos van a estar igual» tras esta mini pretemporada, «así que el que mejor entrene será el que tenga más opciones». Alberto de la Fuente destaca que el Sporting «tiene mucha plantilla, con dos jugadores por puesto», una opinión compartida por Luisma Vázquez, que cree que será decisivo «el fondo de armario».

Ampliar En familia. Arturo Sánchez, relaciones públicas de la peña Isma, en el salón de su casa junto a su nieto Iyán, también sportinguista. Toda la familia se juntará alrededor de la tele para ver los partidos del equipo. J. C. Tuero

En la capital asturiana la ausencia de la afición en el Carlos Tartiere deja un sabor agridulce entre los oviedistas. La vuelta del fútbol sin que los azules puedan dar aliento desde las gradas hace que, para algunos de ellos, todo vaya a ser diferente. Así lo explica Adrián González, de la Peña Azul La Colonia, quien se posiciona en contra de una «vuelta anticipada» que responde únicamente «a los intereses económicos» de Javier Tebas, presidente de LaLiga. «No es el fútbol lo que regresa, lo hace LaLiga», apostilla. Jose Luis Campoanes, al frente de la Peña Azul de Lugo de Llanera opina igual. «No importa el bienestar del aficionado ni la sanidad, solo lo económico», indica.

Ampliar Peña Azul La Colonia. Adrián González, presidente de la peña ovetense, en el Café Bar Europeo donde tiene su ubicación. Alex Piña

En la Peña Azul Lena es su presidente, Miguel Menéndez, quien admite «echar mucho de menos el fútbol pero reflexiona sobre la posibilidad de haber tomado otras medidas antes que la reanudación. «Quizá hubiera sido mejor dar la temporada por finalizada. Está claro que si vuelve, no es por la afición, sino por la televisión», matiza.

Noemí García, al frente de la Peña Azul de Las Regueras, reconoce afrontar la vuelta «con incertidumbre» por la clasificación y por jugar «sin el calor de la afición». En la Peña Oviedista Diaños Blues volver a ver jugar al Real Oviedo tan pronto ha sorprendido. Su presidente David Rodríguez, admite que la vuelta «ni siquiera estaba entre las tres primeras opciones» con las que pensaban que se resolvería el parón.

Ampliar Peña Azul Las Regueras. La presidenta Noemí García junto al tesorero Manuel González. José Vallina

El presidente de la Peña Oviedista Valles de Trubia, Magin Álvarez, da una visión más positiva de este regreso del fútbol. «Es una gran noticia para la economía, sobre todo después de lo que hemos vivido estos meses», contextualiza Álvarez al tiempo que lamenta la ausencia de aficionados porque el fútbol sin ellos, matiza, «es como bailar sin música». «Cada vez importamos menos, solo hay que ver los horarios de los partidos», añade el de Trubia. En esa misma línea apuntan desde La Colonia, peña en la que el sentir es igual de negativo hacia el papel de un aficionado que solo es valorado si se trata «de un aficionado de sofá con el que Tebas haga rentable el fútbol para las televisiones. «Solo nos quieren para comprar sus productos, es una vergüenza», añade Campomanes en Lugo de Llanera.

Ampliar Peña Oviedista Valles del Trubia. El presidente, Magin Álvarez, junto a otros tres oviedistas de la peña, Kundo, Dani y César, en la sidrería El Bosque, su sede habitual. Pablo Lorenzana

David refleja esa misma decepción al respecto cuando afirma que el fútbol está «cada vez más mercantilizado» debido a las «estrategias constantes para marginar al aficionado que va al estadio, que viaja y que se deja el dinero en el abono».

Por todo ello son muchas las dudas que hay en los oviedistas respecto a la vuelta de la afición al Tartiere. Noemí no venada claro un regreso a las gradas esta temporada, sobre todo porque la reguerana sí da valor a la salud y cree que Tebas «no pensó en ella en ningún momento al pautar la vuelta del fútbol».

Ampliar Peña Oviedista Diaños Blues. Su presidente David Rodriguez en el bar del campo del Valdesoto. Pablo Nosti

Los Diaños Blues tampoco cuentan con ello, más que nada, apunta David, debido «al problema con las diferentes fases en las que se encuentre cada provincia». En La Colonia y en Trubia no dan todo por perdido, los primeros porque los clubes lo están pidiendo y los segundos porque el Oviedo «va a pelearlo hasta el final». Campomanes, desde Lugo, matiza que la decisión si llega tarde puede adulterar más la competición. «Nos jugamos mucho», advierte.

Tener las puertas del Tartiere cerradas para la afición hace que los peñistas deban dar aliento a los suyos de otras maneras.

Ampliar Peña Azul de Lugo de Llanera. Su presidente José Luis Campoanes, delante de la sede de la peña, en la Sidrería La Mundina. Pablo Nosti

En Valdesoto, los Diaños Blues barajan desde ver al Oviedo en sus casas hasta acudir a su sede, y no descartan perdérselo. «Yo mismo he decidido que no voy a ver fútbol durante la cuarentena», señala su presidente. La Colonia deja abierta la posibilidad de acudir al Bar Cafe Europeo ovetense donde habitualmente siguen los partidos de fuera, sin embargo, no harán llamamiento tampoco para ello. «Cada uno hará lo que decida, pero todos lo viviremos con resignación», explica Adrián en referencia a la excepcionales circunstancias.

En Trubia sí hay citación oficial y será en El Bosque, sede de la peña. «Sin la afición en el campo será todo más difícil, pero nuestros futbolistas saben que no caminarán solos», afirma convencido Magin. En Lugo de Llanera los oviedistas buscarán«ese ambiente» en su sede, La Mundina. La problemática está en los aforos, apunta Miguel, de la Peña Lena. «Iremos a nuestra sede, pero no cabemos todos», señala. Noemí, de Las Regueras, lamenta el elevado coste del fútbol para los bares. «Tocará empujar virtualmente el balón desde casa», bromeó la carbayona, cuya peña renovará a todos sus socios gratis debido a la crisis.

Ampliar Peña Oviedista Lena. El presidente de la peña lenense Miguel Menéndez, en su sede, el bar El Boqueu. Juan Carlos Román

Los seis presidentes coinciden en que el regreso es una incógnita en lo deportivo, pero optimismo sobra. «Confianza ciega en que vamos a mantener la categoría», apunta Miguel desde Lena. «Dependerá de la forma y las lesiones, el parón nos pilló en un buen momento», explica Adrián. Magin confía en el tiempo que ha tenido el equipo «para entender qué les pide Ziganda» pese a que el rival «dejará de sufrir la presión del Tartiere» y Campomanes ansía «tener suerte» y no descarta «pelear por el play-off» con un poco de ella.