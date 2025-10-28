El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Langreo se lamentan después de caer en los penaltis ante el Racing de Ferrol.

Los jugadores del Langreo se lamentan después de caer en los penaltis ante el Racing de Ferrol. Mario Rojas

El Langreo se ahoga en la orilla

El equipo de Pablo Acebal cae en los penaltis después de aguantar el marcador durante 120 minutos ante un rival de superior categoría

L. M.

Langreo

Martes, 28 de octubre 2025, 23:29

Comenta

El Langreo se despidió este martes de la Copa del Rey con la cabeza muy alta. El conjunto de Pablo Acebal cayó ante el Racing ... de Ferrol, un equipo de superior categoría, después de aguantar su portería a cero durante 120 minutos. Solo la falta de acierto desde el punto de penalti apeó al conjunto asturiano de seguir viviendo el sueño de una competición en la que, en muchas ocasiones, el pez pequeño se come al grande. No fue esta vez, en un buen partido de los locales.

