El Langreo se ahoga en la orilla

El Langreo se despidió este martes de la Copa del Rey con la cabeza muy alta. El conjunto de Pablo Acebal cayó ante el Racing ... de Ferrol, un equipo de superior categoría, después de aguantar su portería a cero durante 120 minutos. Solo la falta de acierto desde el punto de penalti apeó al conjunto asturiano de seguir viviendo el sueño de una competición en la que, en muchas ocasiones, el pez pequeño se come al grande. No fue esta vez, en un buen partido de los locales.

El Racing de Ferrol salió mandón a Ganzábal. El conjunto gallego planteó un partido de dominio, encerrando al Langreo en su campo. No obstante, su mayor peligro llegaba a través del balón parado. La réplica llegaba en estos primeros momentos a través de los peligrosos contragolpes del Langreo.

Langreo Adrián Torre ; Gil Zapico (Nacho López, min. 79), David Amez, Dani Ojeda, Liam López; René Reyes (Enol Rodríguez, min. 111), Sergio Orviz (Iván González, min. 79), Lucas Suárez, Omar Álvarez (Álex Menéndez, min. 92); Pablo Maya (Pablo Pérez, min. 65), Guerrero (Samu Pérez, min. 92) 0 - 0 Racing de Ferrol Lucas Díaz, Markel, Chema Rodríguez, Saúl García (Álvaro Ramón, min. 64); Álvaro Peña (David Carballo, min. 70), Aitor Gelardo (David Concha, min. 81), Azael García (Jairo Noriega, min. 106); Álvaro Juan, Antón Escobar (Álvaro Giménez, min. 70), Raúl Dacosta (Gorostidi, min. 81) Penaltis: 1-0: Álex Menéndez. 1-0: Jairo Noriega. 1-0: Samu Pérez. 1-1: David Concha. 2-1: Enol Rodríguez. 2-1: David Carballo. 2-1: Lucas Suárez. 2-2: Álvaro Giménez. 3-2: Liam. 3-3: Chema Rodríguez. 3-3: Pablo Pérez. 3-4: Ander Gorostidi.

Árbitro: Guillermo Cueto Amigo (c. leonés) Amonestó a los locales David Amez, Sergio Orviz, Pablo Pérez, René Reyes y Lucas Suárez y al visitante Álvaro Ramón.

El partido entró en una fase más pausada y se reactivó antes del descanso. Avisó primero el Racing de Ferrol con un disparo de Azael desde la frontal que detuvo Adrián Torre. Los de Pablo Acebal respondieron con ataques de Lucas Suárez y Guerrero, pero sin que llegara el gol. El paso por vestuarios trajo una marcha más para los visitantes, que vieron no obstante cómo Guerrero obligó a Lucas Díaz a emplearse a fondo para desviar un disparo suyo a córner. El Racing de Ferrol perdió empuje conforme avanzaba el partido, lo que aprovechó en Langreo para acercarse más a la meta de Lucas Díaz. Sin que ninguno de los equipos fuese capaz de anotar se llegó a la prórroga, que empezó con un buen susto para los de Pablo Acebal. Un penalti en el inicio de la primera parte hizo temblar a la grada, que vio cómo Adrián Torre se vestía de héroe para detener el penalti lanzado por Álvaro Giménez. Con el empate se llegó al final de la prolongación y a la tanda de penaltis, fatídica para los intereses del Langreo. Empezó bien el conjunto de Pablo Acebal, con Álex Menéndez anotando y el Racing de Ferrol fallando, pero, tras desaprovechar dos ventajas el Langreo acabó sucumbiendo.