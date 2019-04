El Langreo se desinfla de inicio Un jugador del Real Unión celebra uno de los goles locales ante el Langreo. / FERNANDO DE LA HERA El conjunto azulgrana desperdició la primera parte, en la que recibió tres goles, y da aire al Real Unión, que trata de alejarse del descenso OPTA IRÚN. Domingo, 14 abril 2019, 01:28

El Langreo no tuvo opciones en ningún momento ante un muy necesitado Real Unión (4-0). Eso se notó en el marcador, que ya señalaba un 3-0 al descanso, y que se incrementó ya mediada la segunda mitad.

La primera parte fue un dominio total del Real Unión. El equipo vasco fue muy agresivo e incisivo en tareas ofensivas. Ya en el minuto 9, Estrada centró para que Sola encontrara un remate que se marchó por encima de la portería. No tardó el propio Sola en abrir el marcador, puesto que en el minuto 12 anotó el primer tanto de la tarde. Estrada llegó por banda derecha para ponerle el cuero y mandó el balón al fondo de las mallas.

Estrada se vistió de asistente en la primera mitad, puesto que, diez minutos más tarde, volvió a aparecer por la banda derecha para enviar un balón preciso a la cabeza de Urkizu, quien firmó el 2-0. Las llegadas del Real Unión no cesaban ante un Langreo que no sabía por dónde le venían. Varios acercamientos de los locales bien pudieron haber terminado en más goles. De hecho, el conjunto asturiano no gozó de ninguna ocasión en la primera mitad del encuentro.

El tercer tanto de los locales llegó en el minuto 37. Etxaburu se dispuso a lanzar un libre directo y su disparo se coló en la portería de Imanol Elías después de ser desviada por la barrera. El Langreo estaba siendo totalmente superado y estuvo a punto de verse con un póker en contra cuando Etxabeguren gozó de la última ocasión del primer tiempo al filo del descanso, pero su remate se marchó fuera.

Todo seguía por los mismos derroteros tras el paso por los vestuarios y el Real Unión continuó asediando una y otra vez el área del Langreo. Sin embargo, el conjunto asturiano jugó mejor sus cartas y Álvaro Cuello puso a prueba al guardameta del conjunto vasco, pero sin premio.

Senar pone la sentencia

Sin embargo, cuando parecía que estaba mejor el Langreo, Senar apareció en el minuto 68 para, con un disparo seco y cruzado, poner el 4-0 en el marcador. A pesar de todo, la escuadra azulgrana buscó por todos los medios anotar al menos el tanto de la honra, pero los minutos pasaban y las ocasiones claras no terminaban de llegar. Omar y Abel lo intentaron en los últimos minutos, pero el balón no acabó por alcanzar el fondo de la portería.

Con este resultado, el Langreo sigue en mitad de la tabla, con 46 puntos, mientras que el Real Unión logra salir del descenso.