El Langreo se desmelena ante el Lealtad en Ganzábal

Se destapó el tarro de las esencias goleadoras del Langreo en la jornada de este domingo con la goleada endosada al Lealtad, que salió tocado ... de Ganzábal, pero ni mucho menos hundido tras la disputa de la jornada 12. Comenzaba el partido muy bien el conjunto langreano, con buen manejo de balón y sobre todo con mucha soltura en tres cuartos, encontrando muchas veces el último pase. Muy buena toma de decisiones en todas las líneas en una primera parte brillante del cuadro local.

A los seis minutos avisaba el Langreo con un pase filtrado de Guerrero a Pablo Pérez, que se topaba con un Junquera valiente, que salió rápido a tapar. Poco después llegaría el primer tanto de los langreanos con un pase desde la derecha de René Reyes que mató con el pecho Pablo Pérez para fusilar abajo a Junquera, que no pudo llegar a ese balón. Gran arranque local y ventaja en el marcador. En el minuto quince fue Álex Menéndez quien puso un balón al área, donde remató René de cabeza en el segundo palo, atajando muy bien Junquera.

El Lealtad no reaccionaba y apenas podía manejar la pelota en condiciones. El Langreo, en cambio, explotaba todas las vías de agua y René Reyes encontraba a a Pablo Pérez dentro del área y le servía el 2-0 en bandeja de plata al gijonés. Y para redondear la gran primera parte de los de Pablo Acebal, ponía el 3-0 el Langreo con una grandísima jugada que empezó y acabó Miguel Ángel Guerrero, que este domingo estuvo rayando a mucha altura. El tanto lo inició con una descarga para Juan López en el centro del campo, apertura del poleso a René, este filtró el pase a Pablo Pérez, cuyo centro atrás lo recogió Guerrero, que dribló incluso a Junquera con un control orientado para hacer el tanto. Caviar del bueno en Ganzábal, que disfrutaba con su equipo.

En la segunda mitad el ritmo bajó y el Lealtad manejó un poco más de balón, pero sin muchas llegadas. Destacar dos tan solo, con un tiro de Marcos Blanco que obliga a intervenir a Adri Torre y un disparo de Yerpes, que cruza en exceso.

El Langreo tuvo otras dos llegadas en una segunda parte más sosa por el resultado que redondeó Pablo Pérez con su triplete en el 90+1. Un pase perfecto desde la izquierda dejó en ventaja al gijonés, que con sutil toque elevó por encima de la salida de Junquera para el 4-0.

Partido tranquilo para los langreanos del que se espera que les dé confianza a los unos y no pase factura a los otros en la Liga. Tras el encuentro de este domingo, el Langreo sigue en puestos de descenso, aunque a solo dos de la salvación, mientras que el Lealtad cierra la tabla a cinco de la permanencia.