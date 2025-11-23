El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
Los jugadores del Langreo celebran uno de sus goles. Juan Carlos Román

El Langreo se desmelena ante el Lealtad en Ganzábal

Los blaugrana se desquitan de su falta de gol con una actuación destacada de Pablo Pérez y Guerrero

Paco Granda

Langreo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:20

Se destapó el tarro de las esencias goleadoras del Langreo en la jornada de este domingo con la goleada endosada al Lealtad, que salió tocado ... de Ganzábal, pero ni mucho menos hundido tras la disputa de la jornada 12. Comenzaba el partido muy bien el conjunto langreano, con buen manejo de balón y sobre todo con mucha soltura en tres cuartos, encontrando muchas veces el último pase. Muy buena toma de decisiones en todas las líneas en una primera parte brillante del cuadro local.

