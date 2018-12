El Langreo encara un nuevo duelo directo Apoyado por su afición, el conjunto dirigido por Hernán Pérez pretende afianzarse en la zona cómodo de la tabla a costa de la Gimnástica GUILLERMO MARTÍNEZ LANGREO. Domingo, 16 diciembre 2018, 02:06

Nadie quiere bajarse de la nube, ni los jugadores ni la afición langreana, que esta tarde (17 horas) estará apoyando a su equipo en El Malecón ante la Gimnástica de Torrelavega. Unos 200 fieles seguidores estarán alentando a su equipo, que afronta con la moral por las nubes otra difícil salida ante uno de los rivales directos por la permanencia.

Con nueve puntos de ventaja sobre la zona de descenso, que precisamente marca el equipo cántabro, el conjunto dirigido por Hernán Pérez se enfrenta al extécnico azulgrana Pablo Lago. Los de Torrelavega no pasan por su mejor momento ni en lo económico ni en lo deportivo y afrontan este encuentro como una oportunidad de salir del cuarteto de cola ante un Langreo que pretende consolidar su crecimiento y paralelamente recompensar la fidelidad de su afición, que volverá a recorrer kilómetros para alentar a sus jugadores.

Con ese plus de motivación tratarán de no irse de vacío de tierras cántabras para seguir aumentado su distancia con la zona de descenso e incluso soñar con una plaza para disputar la próxima edición de la Copa del Rey, al quedar exentos los filiales en esa lucha. Dispuestos a seguir mostrando la versión competitiva plasmada la pasada semana, Hernán Pérez no retocará su formación inicial a pesar de tener a disposición a toda su plantilla y volverá a apostar por la alineación que terminaría derrotando al Tudelano en Ganzábal. Imanol; Cristian, Alain, Álvaro Cuello, Dani López; Dani Abalo, Héctor Nespral, Riki, Javi Sanchez; Allyson y David Gonzalez se postulan como los elegidos por el técnico ovetense, que descartó a Pablo Acebal, Paul Otia y Nacho Calvillo para un duelo dirigido por el colegiado aragonés Sánchez Alba. La buena dinámica de resultados langreana se cruza con el bache en el que se ha visto inmerso el equipo cántabro, que ha encadenado cuatro semanas sin conocer la victoria, con tres derrotas consecutivas.