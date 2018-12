El Langreo cae goleado en Bilbao

Tras dos jornadas sin perder y dos victorias en las dos últimas salidas, el Langreo sufrió una goleada en Lezama en el partido en el que solo respondió bien durante los primeros 45 minutos. Tras la reanudación solo hubo una escuadra, un Bilbao Athletic que juega muy rápido con espacios y que destrozó con su efectividad las esperanzas asturianas.

5 BILBAO ATHLETIC Etxebarria, Sillero, Rojo (Arrieta m.83), Vivian, Murúa, Vencedor, Larrazábal, Víctor (Salado m.65), Villalibre, Íñigo Vicente y Morcillo (Córdoba m.78). 1 LANGREO Imanol Elías, Cristian, Daniel López, Alain, Otia, Lavsamba, Riki, Héctor, David (Ríos m.75), Javi Sánchez (Aimar m.68) y Allyson (Omar m.72). Árbitro: Josep Subirats (colegio catalán). Mostró tarjeta amarilla al local Vivian y al visitante Javi Sánchez. Incidencias: Lezama. 500 espectadores. Goles: 1-0, m.16: Villalibre. 1-1, m.23: Dani López. 2-1, m.42: Íñigo Vicente. 3-1, m.46: Íñigo Vicente. 4-1, m.61: Larrazábal. 5-1, m.78: Villalibre (p).

Con cuatro novedades respecto al empate contra el Real Unión y con Álvaro Cuello lesionado, Hernán Pérez diseñó un conjunto muy serio que iba a generar ocasiones y peligro en Lezama. Y no iban a estar solos en el feudo vizcaíno porque llegaron aficionados asturianos que no pararon de animar durante la contienda. Además, a los tres minutos David enviaba al área para que Allyson rematara de cabeza aunque sin dirección. Los bilbaínos poco a poco empezaron a jugar como ellos saben y provocaron dos saques de esquina. Poco después el lateral izquierdo Rojo enviaba un centro bombeado al segundo palo para que marcara Villalibre su octavo gol de la temporada. Los del Nuevo Ganzábal no se dieron por vencidos y salieron con más ímpetu de su parcela. En una falta lateral a casi 40 metros de la portería local el capitán Dani López la sacaba con mucha rosca y el balón se colaba en la meta rojiblanca ante un Etxebarría tapado por un gran número de jugadores de ambos equipos.

Ahora el Bilbao Athletic no podía con los azulgranas e Íñigo Vicente iba a fallar una oportunidad completamente solo ante Imanol que con uno de sus pies evitaba el tanto. En el último cuarto de hora de la primera mitad Héctor y Riki llegaron en franquicia pero sus centros no iban a encontrar rematador. Ni tampoco dos saques de esquina seguidos ante un Etxebarria que ligeramente nervioso pudo haber encajado un nuevo tanto. El marcador volvería a moverse aunque no a favor de los asturianos que eran los que más ganas estaban poniendo. Un balón ante una zaga muy adelantada llegó a pies de Íñigo Vicente que no iba a perdonar. Una vaselina por encima de Imanol ponía el 2-1 en el tanteador. Aunque los de Pérez no se amilanaron y al filo del descanso David iba a rematar en boca de gol con tan mala suerte que el cuero le daba en la cara a un batido Etxebarría que salvaba las tablas.

No pudo comenzar la segunda parte para los de Garitano. Aparecía de nuevo Íñigo Vicente a los 30 segundos de la reanudación y prácticamente dejaba sentenciaba la contienda. No consiguió reaccionar el Langreo aunque adelantó sus líneas y esto sería su condena porque el Bilbao Athletic iba a aprovecharlo para aumentar la diferencia a pesar de que Imanol respondía con acierto a escapadas en solitario de Larrazábal y Villalibre. Pero no pudo sostener por mucho más tiempo a los suyos. De nuevo Larrazábal marcaba para los cachorros y un penalti de Cristian sobre el citado Larrazábal iba a suponer el definitivo tanto marcado por un Villalibre que consigue su noveno tanto de esta campaña.